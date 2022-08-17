內地規範盲盒限抬價炒作 泡泡瑪特再跌

內地規範盲盒經濟，國家市場監管總局發布《盲盒經營活動規範指引（試行）（徵求意見稿）》公開徵求意見，要求要合理確定盲盒價格，明碼標價，不得在標價之外加價出售商品，不得實施不按規定明碼標價、哄抬價格、價格欺詐等違法行為。

甚麼是盲盒？

翻查資料，盲盒是指消費者不能提前得知具體產品款式的盒裝商品，因此具有隨機的特性。根徵該文件，以盲盒形式銷售或提供商品或服務在取得許可後應開展相關經營活動，同一套系商品或服務的成本差距不應過大，盲盒商品價格亦不應與同質同類的非盲盒銷售商品價格差距過大。

不得向 8 歲以下未成年人銷售盲盒

文件亦提及限制囤貨或炒作等行為。盲盒經營者亦不得通過後台操縱改變抽取結果、隨意調查抽取概率等方式變相誘導消費，不得以折現、回購、換購等方式拒絕或故意拖延發放盲盒，不得設置空盒。還鼓勵盲盒經營者自覺承諾不囤貨、不炒作、不直接進入二級市場。鼓勵盲盒經營者加強自主知識產權創新開發，在經營活動中不得侵犯他人知識產權。

此外，文件明文規定，盲盒經營者不得向8歲以下未成年人銷售盲盒，並鼓勵地方有關部門出台保護性措施，對小學校園周圍的盲盒銷售模式包括距離、內容等進行具體規範。文件又明確規定，藥品、醫療器械、特殊化妝品、有毒有害物品、活體動物、食品等在使用條件、存儲運輸、檢驗檢疫等方面有嚴格管理的商品，不得以盲盒形式銷售。

針對指引，盲盒行業龍頭公司泡泡瑪特（9992）回應上海證券報查詢時表示，在監管層面給出明確的指導能讓規範經營的公司有更清晰的方向，有利於創造更好的營商環境。目前是徵求意見階段，公司會積極和相關部門溝通，建言獻策，相信行業能夠在監管的指引下越來越規範，做到良性有序發展，推動內地潮玩進一步發展壯大。

泡泡瑪特今早低開後持續向下，最多跌逾5%，最新報18.08元，跌3.6%。