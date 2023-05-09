內地諮詢企業「凱盛融英」遭國安執法，被指是境外情報機構幫兇。(央視)

內地官方昨日（8日）通報，諮詢龍頭企業「凱盛融英」的蘇州分公司，被蘇州市國家安全局、市場監督管理局等開展聯合執法行動，亦被指是境外情報機構幫兇，需督促認真履行反間諜義務。

央視：境外情報機構幫兇

官媒央視報道，該聯合執法行動由國家有關部門統一部署，在上海、北京、蘇州、深圳等多地同步開展。執法過程中，相關部門對公司人員進行詢問，並檢查及查驗物品。

報道指，內地部分諮詢調查機構片面追求業務規模的高速增長，忽視國家安全風險，在黨政機關、涉密單位內發展「諮詢專家」，為客戶提供敏感諮詢，危害國家安全和發展利益；又一度指是「境外情報機構幫兇」。

內地公安表示，諮詢公司在承擔涉外諮詢項目過程中，頻繁聯繫接觸黨政機關、重要國防科工等涉密人員，並以高額報酬聘請行業諮詢專家之名，非法獲取各類敏感數據，對國家安全構成重大風險隱患，而國安機關將聯同相關部門，加大對涉嫌違法違規開展諮詢的執法力度，依法追究涉案公司及人員法律責任。