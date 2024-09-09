內地豪客「掃貨」情景不再　彭博：歐洲奢侈品企業市值縮近2萬億

內地經濟恢復較預期緩慢，不止內地消費市道疲軟，連遠至歐洲的市場亦受影響，亦因內地豪客「掃貨」情景不再，奢侈品企業生意大幅下降，部分市值更大縮水五至七成。《彭博》甚至報道，歐洲奢侈品企業市值縮近兩萬億港元。

《彭博》引述GAM UK Ltd投資經理Flavio Cereda指，今年奢侈品市場的表現將會更加不穩定、更加痛苦，由於過去一年行業的迅速增長僅為消費者於疫情後解放出來，在購物和旅行上的揮霍無度所致。他又預期，未來內地旅客湧至巴黎、米蘭和香港奢侈品店舖光顧的情景或不復再見。

報道指，最近數月多個歐洲奢侈品企業市值蒸發近2,500億美元（約1.95萬億港元），而隨着內地經濟衰退加劇，或將削弱內地客購買奢侈品意欲，令奢侈品企業的股價勢進一步受打擊。

此外，報道指，LVMH旗下高級珠寶品牌Tiffany & Co.正尋求將其上海旗艦店的規模削減一半，而曾經吸引內地客大手消費的本港奢侈品商場人流亦大跌。業界巨頭LVMH集團於一年前仍是歐洲市值最大的公司，惟現已跌至第二名。至於Gucci母公司開雲集團（Kering SA）和德國的時尚品牌Hugo Boss AG受到的打擊最為嚴重，在過去一年中，其市值均大幅縮減近半。