內地負債致經濟增長凍結　鱷王達里奧：中國早應做大規模債務重組

有「鱷王」之稱、全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）表示，中國住為世界第二大經濟體，早就應進行大規模債務重組，又指因國內負債而導致經濟增長凍結。

鱷王達里奧：中國早應做大規模債務重組

達里奧在社交平台發文寫道，中國的債務和經濟，需要進行類似中國前總理朱鎔基，於上世紀90年代般的大規模債務重組。他表示，當時中國對低效率的國企進行改革，並解僱數百萬員工，因此達里奧認為對比下，中國一早應該進行比昔日規模更大的債務重組。

達里奧：中國去槓桿化程序更易管理

達里奧指出，去槓桿化從來都不是一件容易的事，但中國大部分債務，都以本土貨幣（人民幣）作計價，而且由當地居民持有，故去槓桿化程序更容易管理。

達里奧認為，無論資產負債表，抑或服務業支出都顯示高負債，特別是省政府級別，以致一些最貧困的省份，其債務相當沉重，導致整體經濟增長被凍結，所以中國需要進行去槓桿化過程。