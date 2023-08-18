熱門搜尋:
美食博覽 好去處 電腦節 銀色債券 恒大 網上熱話 親海駅II 凱柏峰II COLLAR MIRROR C觀點 免費機票 港元定存 日本旅遊 Ray Online 零售復常系列 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
財經
2023-08-18 17:05:00

內地負債致經濟增長凍結　鱷王達里奧：中國早應做大規模債務重組

分享：

內地負債致經濟增長凍結，鱷王達里奧指，中國早應做大規模債務重。(資料圖片)

有「鱷王」之稱、全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）表示，中國住為世界第二大經濟體，早就應進行大規模債務重組，又指因國內負債而導致經濟增長凍結。

鱷王達里奧：中國早應做大規模債務重組

達里奧在社交平台發文寫道，中國的債務和經濟，需要進行類似中國前總理朱鎔基，於上世紀90年代般的大規模債務重組。他表示，當時中國對低效率的國企進行改革，並解僱數百萬員工，因此達里奧認為對比下，中國一早應該進行比昔日規模更大的債務重組。

達里奧：中國去槓桿化程序更易管理

達里奧指出，去槓桿化從來都不是一件容易的事，但中國大部分債務，都以本土貨幣（人民幣）作計價，而且由當地居民持有，故去槓桿化程序更容易管理。

達里奧認為，無論資產負債表，抑或服務業支出都顯示高負債，特別是省政府級別，以致一些最貧困的省份，其債務相當沉重，導致整體經濟增長被凍結，所以中國需要進行去槓桿化過程。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受