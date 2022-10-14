內地通脹率創近兩年半新高 豬肉價格升36%

國家統計局公布，內地9月居民消費物價指數（CPI）按年升2.8%，較8月的2.5%加快，符合市場預期，創2020年4月以來最快升幅；按月則升0.3%，略低過預期。

食品價格按年上升8.8%，非食品價格上升1.5%。按月計，CPI上升0.3%，其中食品價格升1.9%，非食品價格持平。

9月份，食品煙酒類價格按年升6.3%，影響CPI升約1.73個百分點。食品中，鮮果價格升17.8%，影響CPI升約0.31個百分點；畜肉類價格升16%，影響CPI升約0.5個百分點，其中豬肉價格飆升36%，影響CPI上漲約0.45個百分點；鮮菜價格升12.1%，影響CPI升約0.25個百分點。扣除食品及能源價格的核心CPI，按年升0.6%，較8月回落0.2個百分點。

國統局城市司首席統計師董莉娟表示，CPI按月轉升，豬肉消費需求季節性回升，加之看漲預期下部分養殖戶壓欄惜售，價格繼續上漲，但在中央儲備豬肉投放等措施作用下，中下旬漲勢有所趨緩，全月平均上漲5.4%。

國家統計局指，各地各部門採取多項措施做好重要民生商品保供穩價，居民消費市場運行總體平穩；上月國際原油等大宗商品價格持續下降，工業品價格整體下行，但國內部分行業需求回升，下行趨勢趨緩。

另外，上月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升0.9%，略低過預期，創2021年1月以來最慢增速，按月則跌0.1%。