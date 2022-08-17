內地部門提20招「催生」 輔助生殖技術項目納入醫保

近日，中國國家衞生健康委、國家發展改革委等17部門印發《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》，完善和落實財政、稅收、保險、教育、住房、就業等積極生育支持措施，提出20項具體政策。

去年底，內地總人口為14億1,260萬人，出生人口減去死亡人口為48萬人，人口自然增長率為千分之0.34，創下1960年代初以來最低水平。內地年總生育率1.15創下新低，僅1,062萬名新生兒。

這次各部門聯合提出的政策，涵蓋婚嫁、生育、養育、教育等，從提高優生優育服務水平，從託兒服務、產假和待遇保障方面著手，又強化住房、稅收等支持措施等。在住房政策上會有促進積極生育安排，各地在配租公租房時，有未成年子女的家庭可優先選擇戶型，公租房輪候獲加分，子女數量較多的家庭可直接組織選房；對多子女家庭適當提高住房公積金貸款額度。

有未成年子女家庭公屋輪候加分

指導意見亦首次明確要把輔助生殖技術項目按程序納入醫保基金支付範圍。輔助生殖技術是治療不孕不育症方法，包括人工授精、輸卵管內配子移植、試管嬰兒技術等。央視去年9月曾報道，內地育齡夫婦的不孕不育率已經攀升到12%至18%。

國家衛健委黨組早前在《求是》雜誌刊文指出，「十四五」期間將進入人口負增長，每年的死亡人數將大於新增人口數。這是官方口徑第一次宣布總人口將負增長。中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文亦表示，今年可能人口負增長，比聯合國此前預測的人口負增長提前了十幾年。