內地金融高層擬進一步減薪 4券商基金起草「共富」方案

國家主席習近平多次強調「共同富裕」目標，內地投資銀行及基金公司高層的薪酬亦向這個目標進發。據《彭博社》引述消息報道，至少4間國有控股的大型券商和基金公司正起草方案，計劃為年薪總額設上限等方式，縮窄高層與基層員工的薪酬差距，部份公司或在未來幾個月內向監管機構提案。此舉料會波及香港員工，香港至少兩間內地國有中資投行亦正考慮如何平衡不同層級，以及境內外子公司之間的薪酬。

消息人士透露，券商和基金公司正在考慮的計劃包括設定年薪總額上限，以及延長派發績效獎金（incentive bonus）的延付期限等，部分公司或在未來數月將提案上報監管機構。

研為年度薪總額設限

內地監管機構今年較早前已推出措施，要求限制國有銀行和保險公司等金融機構的薪酬。財政部8月下發通知，促國有銀行、保險公司和主權財富基金等國有金融企業，進一步限制高級管理人員的薪酬，其中基本薪酬一般不高於薪酬總額的35%，績效薪酬的40%以上應採取延期支付的方式，延期期限一般不少於3年。

中國證券投資基金業協會亦早於6月發布指引，要求基金管理公司制定合理薪酬結構和水平；中國證券業協會也在5月發布類似指引。

報道指出，相關調整會加劇外資銀行拓展中國在岸業務時的挑戰。近年外資銀行獲監管機構批准全資控股內地子公司後，擬擴大內地團隊。據悉，內地有關部門召見多間外資金融機構，要求瑞信、高盛和瑞銀詳細匯報高層的薪酬待遇方式，並敦促銀行減薪及把遞延獎金延長至3年。