內地銀行啟動「反向討薪」　招行兩年共向員工追薪逾1億人民幣

內地銀行近年積極啟動「反向討薪」。內媒報道，目前已有三間於本港上市的內地銀行，在年報披露年度員工薪酬追索扣回數據，包括招商銀行（3968）、天津銀行（1578）和威海銀行（9677）。
招行兩年共向員工追薪逾1億人民幣
內媒《21世紀經濟》報道指，招商銀行已經是第二年公布「反向討薪」數據，兩年合共追回逾1億元（人民幣，下同）績效薪酬。據年報顯示，2023年該行累計向4,415名員工追索扣回績效薪酬，總金額達4,329萬；而2022年，招行累計向2,876名員工追回5,824萬元。
內銀參與啟動「反向討薪」
至於天津銀行亦披露指，近期首次披露向員工追回績效薪酬的具體數據，該行於2023年度共追索扣回174萬。
另一銀行威海銀行的年報亦提及，根據風險損失責任確定追索扣回績效薪酬，並有權全部追回或止付延期部分，離職人員和退休人員也不例外。根據業務風險情況，2023年度威海銀行績效薪酬追索扣回27.28萬元。
追索績效薪酬或因業績不達標
報道引述深圳金融業內分析認為，像此次招行向相關人員追索扣回績效薪酬的背後，可能存在兩個主要因素，包括管理人員業績不達標，或有瀆職行為。
報道指，銀行保險機構可以追回向高管和關鍵崗位人員超額髮放的所有績效薪酬和其他激勵性報酬，如銀行、保險機構發生財務報表重述等情形，導致績效薪酬所依據的財務信息發生較大調整的；績效考核結果存在弄虛作假；違反薪酬管理程序擅自發放績效薪酬或擅自增加薪酬激勵項目的；其他違規或基於錯誤信息發放薪酬等。