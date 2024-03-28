內地銀行啟動「反向討薪」　招行兩年共向員工追薪逾1億人民幣

內地銀行近年積極啟動「反向討薪」。內媒報道，目前已有三間於本港上市的內地銀行，在年報披露年度員工薪酬追索扣回數據，包括招商銀行（3968）、天津銀行（1578）和威海銀行（9677）。

內媒《21世紀經濟》報道指，招商銀行已經是第二年公布「反向討薪」數據，兩年合共追回逾1億元（人民幣，下同）績效薪酬。據年報顯示，2023年該行累計向4,415名員工追索扣回績效薪酬，總金額達4,329萬；而2022年，招行累計向2,876名員工追回5,824萬元。

內銀參與啟動「反向討薪」

至於天津銀行亦披露指，近期首次披露向員工追回績效薪酬的具體數據，該行於2023年度共追索扣回174萬。

另一銀行威海銀行的年報亦提及，根據風險損失責任確定追索扣回績效薪酬，並有權全部追回或止付延期部分，離職人員和退休人員也不例外。根據業務風險情況，2023年度威海銀行績效薪酬追索扣回27.28萬元。

追索績效薪酬或因業績不達標

報道引述深圳金融業內分析認為，像此次招行向相關人員追索扣回績效薪酬的背後，可能存在兩個主要因素，包括管理人員業績不達標，或有瀆職行為。