內地開戶攻略｜香港人開戶流程/方法/文件/優惠/注意事項 (持續更新)

開大陸戶口／內地開戶2023／港人內地開戶 ｜中港兩地自3月起重新過關後，港人可隨時往返內地。不過在內地消費、生活、工作等，若開立內地銀行戶口則更方便匯款。《am730》此篇攻略，將詳細介紹香港人如何到開立內地戶口，包括開戶流程、方法、所需文件、優惠及注意事項。

第III類（小額支付帳戶）：此類帳戶猶如「散紙包」功能，一般用於金額較少、頻次較高的交易，交易限額為每日上限2,000元人民幣、每年上限5萬元人民幣，結餘上限則為不多於2,000元人民幣並不設提款卡。

第III類（小額支付帳戶）：此類帳戶猶如「散紙包」功能，一般用於金額較少、頻次較高的交易，交易限額為每日上限2,000元人民幣、每年上限5萬元人民幣，結餘上限則為不多於2,000元人民幣並不設提款卡。

第III類（小額支付帳戶）：此類帳戶猶如「散紙包」功能，一般用於金額較少、頻次較高的交易，交易限額為每日上限2,000元人民幣、每年上限5萬元人民幣，結餘上限則為不多於2,000元人民幣並不設提款卡。

第III類（小額支付帳戶）：此類帳戶猶如「散紙包」功能，一般用於金額較少、頻次較高的交易，交易限額為每日上限2,000元人民幣、每年上限5萬元人民幣，結餘上限則為不多於2,000元人民幣並不設提款卡。

第III類（小額支付帳戶）：此類帳戶猶如「散紙包」功能，一般用於金額較少、頻次較高的交易，交易限額為每日上限2,000元人民幣、每年上限5萬元人民幣，結餘上限則為不多於2,000元人民幣並不設提款卡。

第III類（小額支付帳戶）：此類帳戶猶如「散紙包」功能，一般用於金額較少、頻次較高的交易，交易限額為每日上限2,000元人民幣、每年上限5萬元人民幣，結餘上限則為不多於2,000元人民幣並不設提款卡。

第II類（限制功能帳戶）：可用於日常消費、網購、網絡繳費，亦可購買銀行的投資理財產品，交易限額為每日上限1萬元人民幣、每年上限20萬元人民幣，結餘上限，設有提款卡。

第II類（限制功能帳戶）：可用於日常消費、網購、網絡繳費，亦可購買銀行的投資理財產品，交易限額為每日上限1萬元人民幣、每年上限20萬元人民幣，結餘上限，設有提款卡。

第II類（限制功能帳戶）：可用於日常消費、網購、網絡繳費，亦可購買銀行的投資理財產品，交易限額為每日上限1萬元人民幣、每年上限20萬元人民幣，結餘上限，設有提款卡。

第II類（限制功能帳戶）：可用於日常消費、網購、網絡繳費，亦可購買銀行的投資理財產品，交易限額為每日上限1萬元人民幣、每年上限20萬元人民幣，結餘上限，設有提款卡。

第II類（限制功能帳戶）：可用於日常消費、網購、網絡繳費，亦可購買銀行的投資理財產品，交易限額為每日上限1萬元人民幣、每年上限20萬元人民幣，結餘上限，設有提款卡。

第II類（限制功能帳戶）：可用於日常消費、網購、網絡繳費，亦可購買銀行的投資理財產品，交易限額為每日上限1萬元人民幣、每年上限20萬元人民幣，結餘上限，設有提款卡。

第I類（全功能帳戶）：可進行現金存取、大額轉賬、大額消費、購買投資理財產品、公用事業繳費等，沒有結餘上限及交易限額，設有提款卡。

第I類（全功能帳戶）：可進行現金存取、大額轉賬、大額消費、購買投資理財產品、公用事業繳費等，沒有結餘上限及交易限額，設有提款卡。

第I類（全功能帳戶）：可進行現金存取、大額轉賬、大額消費、購買投資理財產品、公用事業繳費等，沒有結餘上限及交易限額，設有提款卡。

第I類（全功能帳戶）：可進行現金存取、大額轉賬、大額消費、購買投資理財產品、公用事業繳費等，沒有結餘上限及交易限額，設有提款卡。

第I類（全功能帳戶）：可進行現金存取、大額轉賬、大額消費、購買投資理財產品、公用事業繳費等，沒有結餘上限及交易限額，設有提款卡。

第I類（全功能帳戶）：可進行現金存取、大額轉賬、大額消費、購買投資理財產品、公用事業繳費等，沒有結餘上限及交易限額，設有提款卡。

首先大家需了解內地戶口種類，現時內地銀行戶口可根據用途及限制，分為「第I類（全功能帳戶）」、「第II類（限制功能帳戶）」、「第III類（小額支付帳戶）」三類。

目前香港人可以經指定的本地銀行，並透過「在港見證」開立第II類或第III類的內地戶口，但緊記，此方式 不能 開立第I類內地戶口；若需開立第I類內地戶口，必須親身前往內地銀行，以及帶齊內地住址證明等資料。因此分為 「在港見證」（在港開戶） 及 「內地銀行分行辦理」 兩種。

內地開戶攻略｜「在港見證」開戶方法

「見證開戶」指本地銀行給予客戶在港申請內地戶口，多數接受本港手機開戶，亦無須再額外申請大陸手機，但需要通過實名認證。要注意，若使用見證開戶，戶口帳戶資料及業務，均屬於內地銀行管理，故客戶無法在本地銀行更改個人資料或密碼等。

現時可經中國香港、大新銀行、建行亞洲、工銀亞洲、招商永隆銀行、東亞銀行、滙豐銀行、恒生銀行，在本港開內地戶口。而所需文件如下：

香港永久居民身份證 有效期在半年以上的回鄉證 申請人的香港或內地手機號碼

內地開戶攻略｜「在港見證」（恒生銀行）

恒生銀行指，客戶可選擇在港預約開立內地戶口「恒生銀行中國分行大陸戶口」，開戶除上述需要文件外，客戶可親臨分行或網上預約開戶。恒生銀行表示，開戶成功後，可將戶口綁定微信支付服務。

詳情：恒生銀行

內地開戶攻略｜「在港見證」（中國銀行）

中銀香港指，香港客戶開戶可選擇開設大灣區「開戶易」戶口，帶同上述的所需文件，到手機應用程序填寫表格或到中銀分行申請，收到申請成功通知後，需於一個月內於指定本港分行取卡並激活戶口，一經開戶，即可透過中銀香港手機銀行、網上銀行或分行提供的匯款服務，從香港賬戶劃轉到人民幣賬戶，開戶約需6個工作天。

至於中國銀行亦提供優惠，若經中銀快匯至指定銀行的同名大陸戶口即免手續費。

詳情：中銀香港