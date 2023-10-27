內地開戶攻略｜香港人開戶流程/方法/文件/優惠/注意事項 (持續更新)

開大陸戶口／內地開戶2023／港人內地開戶｜中港兩地自3月起重新過關後，港人可隨時往返內地。不過在內地消費、生活、工作等，若開立內地銀行戶口則更方便匯款。《am730》此篇攻略，將詳細介紹香港人如何到開立內地戶口，包括開戶流程、方法、所需文件、優惠及注意事項。
內地開戶攻略｜內地各種類銀行戶口
首先大家需了解內地戶口種類，現時內地銀行戶口可根據用途及限制，分為「第I類（全功能帳戶）」、「第II類（限制功能帳戶）」、「第III類（小額支付帳戶）」三類。
- 第I類（全功能帳戶）：可進行現金存取、大額轉賬、大額消費、購買投資理財產品、公用事業繳費等，沒有結餘上限及交易限額，設有提款卡。
- 第II類（限制功能帳戶）：可用於日常消費、網購、網絡繳費，亦可購買銀行的投資理財產品，交易限額為每日上限1萬元人民幣、每年上限20萬元人民幣，結餘上限，設有提款卡。
- 第III類（小額支付帳戶）：此類帳戶猶如「散紙包」功能，一般用於金額較少、頻次較高的交易，交易限額為每日上限2,000元人民幣、每年上限5萬元人民幣，結餘上限則為不多於2,000元人民幣並不設提款卡。
內地開戶攻略｜開戶口內地方法簡介
目前香港人可以經指定的本地銀行，並透過「在港見證」開立第II類或第III類的內地戶口，但緊記，此方式不能開立第I類內地戶口；若需開立第I類內地戶口，必須親身前往內地銀行，以及帶齊內地住址證明等資料。因此分為「在港見證」（在港開戶）及「內地銀行分行辦理」兩種。
內地開戶攻略｜「在港見證」開戶方法
「見證開戶」指本地銀行給予客戶在港申請內地戶口，多數接受本港手機開戶，亦無須再額外申請大陸手機，但需要通過實名認證。要注意，若使用見證開戶，戶口帳戶資料及業務，均屬於內地銀行管理，故客戶無法在本地銀行更改個人資料或密碼等。
現時可經中國香港、大新銀行、建行亞洲、工銀亞洲、招商永隆銀行、東亞銀行、滙豐銀行、恒生銀行，在本港開內地戶口。而所需文件如下：
- 香港永久居民身份證
- 有效期在半年以上的回鄉證
- 申請人的香港或內地手機號碼
內地開戶攻略｜「在港見證」（恒生銀行）
恒生銀行指，客戶可選擇在港預約開立內地戶口「恒生銀行中國分行大陸戶口」，開戶除上述需要文件外，客戶可親臨分行或網上預約開戶。恒生銀行表示，開戶成功後，可將戶口綁定微信支付服務。
詳情：恒生銀行
內地開戶攻略｜「在港見證」（中國銀行）
中銀香港指，香港客戶開戶可選擇開設大灣區「開戶易」戶口，帶同上述的所需文件，到手機應用程序填寫表格或到中銀分行申請，收到申請成功通知後，需於一個月內於指定本港分行取卡並激活戶口，一經開戶，即可透過中銀香港手機銀行、網上銀行或分行提供的匯款服務，從香港賬戶劃轉到人民幣賬戶，開戶約需6個工作天。
至於中國銀行亦提供優惠，若經中銀快匯至指定銀行的同名大陸戶口即免手續費。
詳情：中銀香港
內地開戶攻略｜「在港見證」（大新銀行）
大新銀行指，客戶可選擇在港預約開立內地戶口，並帶同上述的所需文件到分行申請，申請成功及收到通知後，需前往大新的內地分行取卡激活。開戶約需3至5個工作天。
大新又指，直至2024年6月30日，客戶使用預約見證開戶服務，享中港兩地大新銀行的跨境匯款手續費無限次豁免。
詳情：大新銀行
內地開戶攻略｜「在港見證」（建行亞洲）
建行亞洲表示，客戶可選擇在港預約開立內地戶口「陸港通龍卡」，並帶同上述的所需文件到分行申請，申請成功及收到通知後，需於一個月內於指定本港分行取卡並激活戶口，開戶約需10個工作天。建行亞洲又指，一經開戶，即可享中港匯出款項手續費全免。
詳情：建行亞洲
內地開戶攻略｜「在港見證」（工銀亞洲）
工銀亞洲指，客戶可選擇在港預約開立內地戶口「灣區賬戶通」，並帶同上述的所需文件到分行申請，若申請成功並收到通知後，即可前往分行取卡激活，若申請第II類帳戶，可配發借記卡（ATM卡）。
工銀亞洲表示，成功開戶，可享有以下4項手續費全免優惠，包括小額賬戶管理費、借記卡工本費、借記卡年費、首12個月短訊發送費全免。
詳情：工銀亞洲
內地開戶攻略｜「在港見證」（招商永隆銀行）
招商永隆銀行表示，客戶可選擇在港預約開立內地戶口「灣區開戶通」，並帶同上述的所需文件（視乎實際情況，有機會需提供額外文件）到分行申請，若申請成功並收到通知後，即可依照短信提示激活，開戶時程約1至2個工作天。
招商永隆銀行指，開設第II類帳戶，最高可享100港元現金獎賞及50港元的匯款電報費回贈（每筆），詳情請向銀行方面查詢。
詳情：招商永隆銀行
內地開戶攻略｜「在港見證」（東亞銀行）
東亞銀行指，客戶可選擇在港預約開立內地戶口（東亞「開戶通」），並帶同上述的所需文件前往分行開戶，全程無需離港。若申請成功並收到通知後，即可前往分行取卡激活，全程亦不收取任何開戶費用，內地賬戶無最低結存要求，開戶後可將內地賬戶綁定內地主流手機支付APP。
詳情：東亞銀行
內地開戶攻略｜「在港見證」（滙豐銀行）
滙豐銀行指，客戶可選擇在港預約開立內地戶口「滙豐大灣區理財通」，開戶除上述需要文件外，亦要提交就業、收入及稅務詳情、住址證明（如銀行結單或水電煤賬單）等，開戶時程約需14個工作天。
滙豐銀行又表示，客戶需親臨到滙豐國際銀行業務部開設戶口。若成功開戶後，可使用一站式服務，到網上查閱所有滙豐戶口，並在各個戶口間免費轉賬，亦可綁定支付寶服務。
詳情：滙豐銀行
內地開戶攻略｜內地銀行分行開戶過程
香港居民可直接前往內地銀行分行辦理戶口，包括中國銀行、建設銀行、農業銀行以及工商銀行分行進行開戶。在內地開設戶口，所需文件如下：
- 香港永久居民身份證
- 有效期在半年以上的回鄉證
- 申請人已完成實名驗證的內地手機號碼
- 內地地址證明
部分銀行或會要求更多的文件，詳情和最新情況，請向個別銀行查詢。
內地開戶攻略｜到內地銀行開戶流程
抵達內地的銀行分行後，向工作人員表示希望開設帳戶，並選擇想要的銀行卡類型，如需申請第一類型戶口，便要先準備內地地址證明。
填寫開戶申請表，包括姓名、回鄉證號碼、內地地址、香港地址、手機號碼、工作等資訊。
提交後，銀行工作人員將核對你的文件和個人信息，其後職員會確認手機號碼。最後需要設定網路銀行（網上銀行）及銀行卡密碼，在成功設立帳戶後，即完成所有手續並使用。
內地開戶攻略｜內地銀行營業時間
中國銀行：「對公業務」為周一至周五，早上9點到下午5點營業，節假日休息；「私人業務」為周一至周五，早晨9點到下午5點營業、周六為早上9點到下午4點營業及周日休息。
中國建設銀行(亞洲)：「對公業務」為周一至周五，早上9點到中午12點、下午2點到5點；「對私營業」為周一至周五，早上9點到下午5點；周六日早上9點到4點及周日休息。
農業銀行：周一至周五早上9點到下午5點；周六日早上9點30分至下午4點30分；國家法定節假日則由早上10點至下午4點營業
工商銀行：周一至週五早上9點至下午5點；週六上午9點至下午4點及周日休息。
內地開戶攻略｜銀行戶口綁定內地電子錢包
內地微信支付：在「我的錢包」內，輸入銀行卡資料，輸入電話號碼（需與當初開銀行戶口的號碼相同），及後完成手機驗證後，設置密碼即可。
內地支付寶：填寫個人賬戶資料的同時，需要輸入銀行卡資料、電話號碼、證件資料等，再完成手機驗證，設置密碼即可。