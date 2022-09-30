內地階段性放寬部份城市首套房貸款下限

人民銀行、銀保監會宣布放寬內地部份城市按揭貸款下限，符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。

根據通知，對於2022年6至8月份新建商品住宅銷售價格按月及按年比較均連續下降的城市，在2022年底前，階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限。二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

通知顯示，按照「因城施策」原則，符合上述條件的城市政府可根據當地房地產市場形勢變化及調控要求，自主決定階段性維持、下調或取消當地首套住房商業性個人住房貸款利率下限，人民銀行、銀保監會派出機構指導省級市場利率定價自律機制配合實施。

至少23個城市料符合條件放寬

人民網引述易居研究院智庫中心提供的數據顯示，根據國家統計局公布的70個大中城市房價指數數據，至少有23個城市符合條件，普遍屬於當前房地產交易疲軟、房價跌幅過大或持續時間過長的城市。

其中，二線城市8個，分別為哈爾濱、蘭州、武漢、大連、天津、石家庄、昆明和貴陽。三線城市15個，分別為泉州、溫州、瀘州、岳陽、宜昌、北海、大理、秦皇島、湛江、包頭、安慶、濟寧、常德、襄陽和桂林。

文章指出，這一政策措施的出台，有利於支持城市政府「因城施策」用足用好政策工具箱，促進房地產市場平穩健康發展，更好地支持剛性住房需求。

貝殼研究院數據顯示，9月，103個重點城市中超八成的城市主流房貸利率低至首套4.1%、二套4.9%的下限水平。其中，廈門首套房貸利率下調幅度最大，達到45個基點﹔東莞和長沙首套房貸利率均下調35個基點。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，政策出台令銀行的自主權增大，預計四季度將迎來新一輪房貸降息潮，有助於降低房貸成本和提振市場交易行情。