內地電池兩強爭霸！比亞迪A股市值 近7年首超越寧德時代

內地媒體報道指，截至今日A股收市，比亞迪A股股價上漲1.15%，報380.25元人民幣，市值達到1.16萬億元人民幣。同期，寧德時代股價下跌2.29%，報256元人民幣，市值為1.13萬億元人民幣。在A股上市公司的市值排行榜中，比亞迪排名第九，寧德時代排名第11位。

市值高出 300 億元人幣

以收市的股價計算，比亞迪已較寧德時代的市值高出約300億元人民幣。根據資料統計，這是比亞迪自2018年6月15日以來，市值近7年來首次超過寧德時代。

至於比亞迪H股(1211)今日股價反覆，一度高見400元，最多升3.7%，收市倒跌0.05%或0.2元，報385.6元，市值4,724.6億元。