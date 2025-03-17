內地電池兩強爭霸！比亞迪A股市值 近7年首超越寧德時代

內地媒體報道指，截至今日A股收市，比亞迪A股股價上漲1.15%，報380.25元人民幣，市值達到1.16萬億元人民幣。同期，寧德時代股價下跌2.29%，報256元人民幣，市值為1.13萬億元人民幣。在A股上市公司的市值排行榜中，比亞迪排名第九，寧德時代排名第11位。
市值高出300億元人幣
以收市的股價計算，比亞迪已較寧德時代的市值高出約300億元人民幣。根據資料統計，這是比亞迪自2018年6月15日以來，市值近7年來首次超過寧德時代。
至於比亞迪H股(1211)今日股價反覆，一度高見400元，最多升3.7%，收市倒跌0.05%或0.2元，報385.6元，市值4,724.6億元。
兩企業共佔七成市場分額
比亞迪和寧德時代是內地新能源汽車電池的兩大巨頭，數據顯示，兩企業合共佔七成市場分額，其餘佔30%。惟目前比亞迪與寧德時代的差距仍較大，比亞迪的佔比從2020年的15%，上升到2024年的25%；而寧德時代從2020年的50%，降至2024年的45%。
寧德時代去年錄得純利507億人民幣，按年多15%；收入下滑一成，至3,620億元人民幣。至於比亞迪未公布去年全年業績，惟截至去年9月純利252.38億元人民幣，多18.1%；收入5,022.5億元人民幣，多近19%。