內地青年人失業率高企　流行「報復性儲蓄」每日僅用10元

疫情致全球停滯後，自去年初重新開放後，「報復性消費」仍在繼續，但在全球第二大經濟體中國內地，青年人卻因失業率高企，而流行「報復性儲蓄」，減少開支。有外媒引述內地的青年人報道，其膳食費用縮減至每日僅用10元（人民幣，下同）。

《CNBC》報道指，「報復性儲蓄」已成為內地社交媒體網站上的趨勢，不少年輕人設定極端的每月儲蓄目標。報道引述一位用戶名為「小宅宅」的女子，並詳細介紹她的生活。據「小宅宅」影片顯示，她試圖將每月的支出，限制在300元之內，每日膳食費用亦削減至10元。

中國市場研究集團諮詢公司創始人Shaun Rein表示，2010年代的內地年輕人常常入不敷出，亦會借錢購買Gucci手袋、蘋果iPhone等高價商品；不過，現今內地年輕人則開始增加儲蓄，擁有「報復性儲蓄」心態。

上海紐約大學助理教授繆佳解釋，青年人拒絕花錢是一個真實現象，「對年輕人而言，除了因為他們找不到工作，也因為發現增加收入非常困難，他們別無選擇之下只能減少支出」。

本科畢業生大部分只有6千元月薪

據5月內地失業率數據顯示，16至24歲青年失業率為14.2% ，遠高於5%的全國平均；另根據麥可思研究發布的《2024版就業藍皮書》顯示， 內地大多數本科畢業生(57.8%)和高職畢業生(81.7%)的月收入只有在6,000元以下，其中，僅有7%的大學畢業生在畢業半年後每月收入超過1萬元。