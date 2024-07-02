內地餐飲店火速退場？投資推廣署：餐廳講潮流　有開有閂好正常

投資推廣署：上半年助322間企業在港開設或拓展業務 近半來自內地

投資推廣署周二（7月2日）宣布，該署於2024年上半年共協助322間內地及海外企業在港開設或拓展業務，當中近半來自內地。

劉凱旋：餐廳有啲開有啲閂都正常

投資推廣署署長劉凱旋表示，對於近有內地餐飲店火速退場的原因，劉認為倒閉只屬個別例子，「餐廳都好講潮流，有啲開有啲閂都係好正常。

她又指，不少國內人工智能和科企希望擴大業務至海外，上半年引進香港的內地企業因此增加。