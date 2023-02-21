內地餐飲股｜九毛九發盈警　料去年純利按年大跌8成　主要受內地防控影響

內地餐飲業受去年防疫措施所影響，拖累堂食餐飲業務，及外匯匯率影響，九毛九（9922）發盈警，指去年收入按年微跌約4%，至40.06億元（人民幣，下同）；期內純利更按年大跌86.2%，指與2021年同期3.4億元相比，將不低於4,700萬元。九毛九股價現照升2.35%。

純利大跌8成因內地防控措施

九毛九表示，純利大跌8成主因是由於疫情感染病例在中國多個主要城市持續回升，以及為遏制感染病例激增而採取的疫情防控措施，如在全國範圍內暫停或限制若干餐廳在不同時間內的堂食服務，以及在中國不同城市進行了多輪不同規模的封鎖，令公司旗下餐廳無法在大部分地區達致充分的運營能力。

同時，餐廳仍然產生若干固定經營開支，如租金開支及僱員薪酬，公司亦確認外匯虧損淨額約人民幣78.9百萬元，乃由於人民幣兌港元於2022年貶值所致，其屬於非現金項目。

相信業務將會好轉

九毛九指，集團一直密切審視其餐廳的表現並不時調整其業務策略，以減低疫情對業務營運造成的影響。為改善本集團的經營表現，本集團已實施多項節省成本措施，藉以減少有關租金、所用原材料及耗材的成本以及其他經營開支。

此外，因中國政府於2022年12月取消「清零管控措施」，故認為本集團的業務將會好轉，並對未來發展充滿信心。