熱門搜尋:
金像獎2024 消委會 DSE 2024 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-04-16 10:35:00

內地首季GDP增長5.3%勝預期　3月城鎮調查失業率5.2%

分享：
內地首季GDP增長5.3%勝預期　3月城鎮調查失業率5.2%

內地首季GDP增長5.3%勝預期　3月城鎮調查失業率5.2%

國家統計局公布，中國首季國內生產總值(GDP)按年增長5.3%，高於市場預期4.8%，按季計算上升1.6%，全國居民生產總值約29.6萬億元。

八達通全國通互通城市｜廣東、上海等336城市一文睇清（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江蘇省、浙江省、安徽省、福建省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江西省、山東省、河南省、湖北省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、海南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜重慶市、四川省、貴州省、雲南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜西藏自治區、陝西省、甘肅省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區（am730製圖）

房地產開發投資下跌9.5%

數據顯示，首季度計，社會消費品零售總額按年增長4.7%，低於市場預期的5.4%；全國規模以上工業增加值按年增長6.1%，遜於預期的6.6%，其中，製造業增長6.7%，高技術製造業增加值增長7.5%，較去年末季加快2.6個百分點；首季全國固定資產投資按年增4.5%，好於市場預期的4%，增速較去年全年加快1.5個百分點，房地產開發投資下跌9.5%，下行速度較預期9.2%快。

失業率為5.2%　下降0.3個百分點

全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年同期下降0.3個百分點。 首季全國居民人均可支配收入11539元，按年名義增長6.2%，扣除價格因素實際增長6.2%。全國居民人均可支配收入中位數9462元，按年名義增長6.4%。 單計3月份，零售按年增長3.1%，差過預期的4.8%；工業增長值按年增長4.5%，差過預期的6%。3月份城鎮調查失業率5.2%，較上月下降0.1個百分點，符合預期。

國家統計局指，首季度內地經濟延續回升向好態勢，開局良好，期間在轉方式、調結構、提質量、增效益上持續用力，政策效應不斷顯現，生產需求穩中有升，就業物價總體穩定，市場信心不斷增強，高質量發展取得新成效。不過，也要看到，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟穩定向好基礎尚不牢固。

Ad Block

3月時，國務院總理李強發表其任內首份《政府工作報告》表示，今年經濟增長目標5%左右。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受