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財經
2025-04-16 10:53:00

內地首季GDP增5.4%勝預期　3月城鎮失業率降至5.2%

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內地首季GDP增5.4%，3月「三頭馬車」等經濟數據均高於預期。(資料圖片)

內地首季GDP增5.4%，3月「三頭馬車」等經濟數據均高於預期。(資料圖片)

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內地今日(16日)公布首季經濟增長數據。國家統計局(下稱國統局)表示，首季GDP按年增長5.4%，超出市場預期。同時，國統局亦公布了今年3月「三頭馬車」等經濟數據，均高於預期。

「三頭馬車」數據均勝預期

具體數據顯示，社會消費品零售總額按年增長5.9%，高於4.2%的預期；當月規模以上工業增加值按年大幅上升7.7%，遠超5.8%的預期；今年首季城鎮固定資產投資增長4.2%，亦勝於4.1%的預期。

此外，國統局還公布，首季全國城鎮調查失業率的平均值為5.3%，而3月份的城鎮調查失業率下降至5.2%，預期為5.3%，較上月下降0.2%。

國統局：中國經濟有能力應對外部挑戰

國統局表示，美國發動貿易戰並加徵高額關稅，雖對中國外貿及經濟帶來一定壓力，但無改中國經濟持續長期向好的大勢。當局強調，中國經濟基礎穩韌性強、潛力大，有底氣、有能力、有信心應對外部挑戰，實現既定發展目標。

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內地首季及3月「三頭馬車」數據

2025年3月 按年變幅 按年變幅 前值(1至2月)
3月社會消費品零售總額 +5.9% +4.2% +4%
3月規模以上工業增加值 +7.7% +5.8% +5.9%
1至3月全國固定資產投資 +4.2% +4.1% +4.1%

 

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