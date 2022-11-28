內地首10個月工業企業利潤按年跌3% 車企累計利潤由跌轉升

內地工業企業利潤持續放緩，國家統計局公布，今年首10月規模以上工業企業利潤6.98萬億元（人民幣．下同），按年跌3%，跌幅多於9月的2.3%，是連續第四個月跌幅擴大。由於疫情爆發、工業生產者出廠價格按年由升轉跌等因素影響，期內營業收入增加7.6%，增幅較上月減0.6個百分點。

國有控股企業實現利潤2.26萬億元，增長1.1%；股份制企業利潤5.09萬億元，減2.1%；外商及港澳台商投資企業利潤1.66萬億元，下滑7.6%；私營企業利潤1.96萬億，減少8.1%。截至10月底，規模以上工業企業資產總計增長9%，錄得154.15萬億元；負債合計升9.4%，至87.57萬億元；資產負債率為56.8%，上揚0.2個百分點。

國統局工業司高級統計師朱虹表示，工業企業利潤下降，惟結構繼續改善，部分中下游行業利潤明顯回升，但要留意，近期內地疫情多發，全球經濟衰退風險加劇，工業企業效益恢復面臨較大壓力。下一步，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，推動穩經濟一籃子政策和接續措施全面落地見效，確保產業鏈供應鏈穩定暢通，加快釋放消費需求，落實惠企紓困政策，推動工業經濟持續穩定恢復。

礦業電力機械利潤增

41個工業大類行業中，19個行業利潤總額按年增長，22個行業下降。其中，石油和天然氣開採業利潤總額增加近1.1倍；煤炭開採和洗選業增加62%；電氣機械和器材製造業上升29%；電力、熱力生產和供應業增加28%；汽車製造業增加0.8%，是年內累計利潤首度上升。

至於錄得較大跌幅的行業：黑色金屬冶煉和壓延加工業跌92.7%；石油、煤炭及其他燃料加工業跌70.9%；；有色金屬冶煉和壓延加工業利潤減少20%；紡織業跌16.4%。