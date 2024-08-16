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財經
2024-08-16 17:20:00

內地「奶茶風」吹襲香港　飲食界：借香港打入外國市場

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內地「奶茶風」吹襲香港，餐飲界楊振年稱，或借香港打入外國市場。(資料圖片／羅庸軒攝)

內地「奶茶風」吹襲香港，餐飲界楊振年稱，或借香港打入外國市場。(資料圖片／羅庸軒攝)

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近年內地連鎖茶飲品牌連番來港開新分店，旺角街頭更有「奶茶風」吹襲香港。香港餐飲聯業協會主席楊振年向內媒分析，這些茶飲品牌或希望借香港來打進外國市場。

《中新社》報道，旺角、銅鑼灣、尖沙咀等商業地區近年出現多間內地茶飲品牌，包括「喜茶」、「蜜雪冰城」、「茉酸奶」、「茶救星球」、「書亦燒仙草」等，亦開設不止一間分店。以「喜茶」為例，目前香港已有9間分店。

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楊振年：港人北上消費漸了解內地品牌

報道引述香港餐飲聯業協會主席楊振年分析，指現時不止內地市場將香港市民「吸過去」，北上港人亦將內地品牌「吸過來」。他說，對內地部分公司而言，港人北上消費，正是在逐漸了解內地品牌的過程，又認為內地公司發現香港人對品牌開始熟悉，亦會考慮是否有機會來香港發展及作出改變。

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內地茶飲店或借香港打進外國市場

楊振年又指，這些來港開店的茶飲品牌，不止是受「內地旅客多來港」的影響才開店，因他們主要目標就是香港顧客，「有些店鋪想在國外開店，那麼第一個要來的就是香港，因為香港比較接近國外市場」，意味是借香港打進外國市場。

對於內地品牌大舉進軍香港，楊振年另作分析，「其實對香港有信心的話，現在反而是一個開店的好時機，因香港租金現在較低，有些店鋪亦是空置的，更容易談出好價格」。

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