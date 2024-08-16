內地「奶茶風」吹襲香港　飲食界：借香港打入外國市場

近年內地連鎖茶飲品牌連番來港開新分店，旺角街頭更有「奶茶風」吹襲香港。香港餐飲聯業協會主席楊振年向內媒分析，這些茶飲品牌或希望借香港來打進外國市場。

報道引述香港餐飲聯業協會主席楊振年分析，指現時不止內地市場將香港市民「吸過去」，北上港人亦將內地品牌「吸過來」。他說，對內地部分公司而言，港人北上消費，正是在逐漸了解內地品牌的過程，又認為內地公司發現香港人對品牌開始熟悉，亦會考慮是否有機會來香港發展及作出改變。

內地茶飲店或借香港打進外國市場

楊振年又指，這些來港開店的茶飲品牌，不止是受「內地旅客多來港」的影響才開店，因他們主要目標就是香港顧客，「有些店鋪想在國外開店，那麼第一個要來的就是香港，因為香港比較接近國外市場」，意味是借香港打進外國市場。

對於內地品牌大舉進軍香港，楊振年另作分析，「其實對香港有信心的話，現在反而是一個開店的好時機，因香港租金現在較低，有些店鋪亦是空置的，更容易談出好價格」。