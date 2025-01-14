內地「玻璃大王」100億創建福耀科大　揚言成中國版史丹福

福耀集團董事局主席、「玻璃大王」曹德旺捐資100億人民幣(約106億港元)設立的福建福耀科技大學(暫名)已獲得內地教育部的正式批准。曹德旺曾表示，目標是將福耀科技大學發展成與美國史丹福大學比肩的高級學府。校長王樹國近日在福耀集團年會上亦指，福耀科大計畫今年開始招生，目標是辦成中國版的美國名校史丹福大學。

據了解，福耀科大位於福建福州市高新區南嶼鎮流洲島，佔地約1,000畝，以民辦公助、非營利的形式。大學定位以理工科為主，包含本科和研究生教育，現階段設立材料科學與工程學院等教學機構。此前，福耀科技大學計劃招收1.2萬至1.3萬個全日制學生，其中6,000至6,500個本科生。

曹德旺曾表示，希望借鑒國外的先進辦學經驗，彌補國內對製造業高端人才培養的不足，在高校人才培養方面做一些探索和創新。他強調「把國際上好的東西學回來推廣，教育應是一個事業，不是產業，應該鼓勵社會資金(投入)。我既然捐款了，現在花很多精力在這一所大學上面，就是希望大學利益最大化。」

美國史丹佛大學素來被譽為「矽谷搖籃」，不僅地理位置佳，亦誕生了許多高科技人才，包括全球大型科網企業谷歌共同創辦人之一Larry Page和Sergey Brin、PayPal的共同創辦人Peter Thiel，以及LinkedIn的共同創辦人Reid Hoffman等，至今成為美國，乃至於全球的一流頂尖學府。