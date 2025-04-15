內地「遇見小麵」申在港上市　在港擁6分店傳籌1億美金｜新股IPO

內地知名川渝風味餐飲集團「遇見小麵」繼去年落戶香港後，近日正式向港交所提交上市申請，招商證券國際擔任獨家保薦人。據悉，該公司計劃集資約1億美元(約7.8億港元)，所籌資金將用於支持業務快速擴張。

目前，「遇見小麵」已在中國內地22個城市開設374家餐廳，並在香港設有6家分店，另有64家新店正在籌備中。公司計劃在2025年新增120至150家門店，2026年進一步擴張150至180家，2027年則計劃通過自營和特許經營模式新增170至200家餐廳。

「遇見小麵」此前已完成多輪融資，吸引多家知名戰略投資者入股，包括碧桂園(港交所：2007)、百福控股(港交所：01488)、九毛九(港交所：09922)等上市公司，以及喜家德水餃創辦人高德福等業界資深人士。

此外，內地動漫主題遊戲卡和文具製造商卡游亦已向港交所提交上市申請，市場傳聞其集資規模約5億美元(約39億港元)。