內地1月CPI按年跌幅擴至0.8%　連續4個月通縮

食品價格跌近6%

按年比，食品價格下降5.9%，非食品價格上漲0.4%。按月比，CPI按月升0.3%，連續兩個月上漲，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，食品價格升0.4%，非食品價格升0.2%。

1月份，食品煙酒類價格按年下降3.6%，影響CPI下降約1.04個百分點。食品中，受上年同期對比基數較高影響，鮮菜價格下降12.7%，影響CPI下降約0.32個百分點；畜肉類價格下降11.6%，影響CPI下降約0.39個百分點，其中豬肉價格下降17.3%，影響CPI下降約0.25個百分點。鮮果價格下降9.1%，影響CPI下降約0.21個百分點；蛋類價格下降6.4%，影響CPI下降約0.05個百分點；水產品價格下降3.4%，影響CPI下降約0.07個百分點。