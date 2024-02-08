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財經
2024-02-08 10:54:00

內地1月CPI按年跌幅擴至0.8%　連續4個月通縮

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內地1月CPI按年跌幅擴至0.8%　連續4個月通縮

內地發表1月經濟數據，國家統計局公布，1月居民消費價格指數(CPI)按年跌0.8%，意味連續4個月通縮。

全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖）

食品價格跌近6%

按年比，食品價格下降5.9%，非食品價格上漲0.4%。按月比，CPI按月升0.3%，連續兩個月上漲，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，食品價格升0.4%，非食品價格升0.2%。

1月份，食品煙酒類價格按年下降3.6%，影響CPI下降約1.04個百分點。食品中，受上年同期對比基數較高影響，鮮菜價格下降12.7%，影響CPI下降約0.32個百分點；畜肉類價格下降11.6%，影響CPI下降約0.39個百分點，其中豬肉價格下降17.3%，影響CPI下降約0.25個百分點。鮮果價格下降9.1%，影響CPI下降約0.21個百分點；蛋類價格下降6.4%，影響CPI下降約0.05個百分點；水產品價格下降3.4%，影響CPI下降約0.07個百分點。

PPI連跌3個月

工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌2.5%，降幅較上月收窄0.2個百分點，略勝市場預期跌2.6%。按月比，PPI下降0.2%，降幅較上月收窄0.1個百分點。

國統局：部分行業進入生產淡季

國統局城市司首席統計師董莉娟表示，1月份，受國際大宗商品價格波動、國內部分行業進入傳統生產淡季等因素影響，全國PPI按月、按年下降，但降幅均收窄。

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