內地10月「三頭馬車」零售工業勝預期　仍未披露青年失業率

10月工業增加價值按年增 4.6%，預期4.5%，9月為4.5%，1至10月規模以上工業增加價值按年增4.1%，預期 4.1%，前值4%；1至10月城鎮固定資產投資按年增2.9%，預期 3.1%遜預期，較1至9月份回落0.2個百分點。

內房相關數據方面，1至10月全國房地產開發投資按年跌9.3%，較市場的預期9.1%跌幅、1至9月9.1%跌幅均有擴大。首10個月，全國商品房銷售面積9,2579萬平方米，較去年同期下降7.8%；商品房銷售額9,7161億人民幣，下降4.9%。而失業率方面，10月全國城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平，未恢復披露青年失業率。

國家統計局指，10月國民經濟持續恢復向好，主要指標持續改善，經濟運作整體穩定，但外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。