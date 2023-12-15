內地11月「三頭馬車」僅工業勝預期，城鎮調查失業率續錄5%。

中國國家統計局公布數據，11月份的工業增加值勝預期，零售表現及固定資產投資則遜預期；至於城鎮調查失業率則繼續錄得5%，與上月持平。

首11月，全國固定資產投資46.08萬億元，按年增長2.9%，與首10個月持平，略低於市場預期增長3%。分領域看，基礎設施投資按年增長5.8%，製造業投資增6.3%，房地產開發投資下降9.4%。而全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平。31個大城市城鎮調查失業率為5%。

國統局：經濟回升向好基礎仍需鞏固

國統局表示，總的來看，11月份，隨着各項宏觀政策發力顯效，國民經濟持續回升向好。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。下階段，要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，着力推動高質量發展，加大宏觀調控力度，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。