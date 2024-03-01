內地2月製造業PMI輕微回落至49.1　連續5個月低於50榮枯線

內地製造業活動連續5個月處於收縮水平，國家統計局公布，2月份製造業採購經理指數(PMI)輕微回落至49.1，較上月下降0.1個百分點，略勝市場預期的49水平。

從企業規模看，大型企業PMI為50.4，與上月持平，高於臨界點；中型企業PMI為49.1，比上月升0.2個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為46.4，比上月下降0.8個百分點，低於臨界點。從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為49.8，比上月下降1.5個百分點，表明製造業生產活動有所放緩。新訂單指數為49，與上月持平，仍低於臨界點，表明製造業市場需求較上月有所下降。原材料庫存指數為47.4，比上月下降0.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。從業人員指數為47.5，比上月下降0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有下降。供應商配送時間指數為48.8，比上月下降2.0個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月延長。

此外，中國2月財新製造業PMI為50.9，高於預期的50.6，較上月微升0.1個百分點，連續四個月擴張，顯示製造業景氣度持續提升。從財新製造業PMI各分項指數來看，2月製造業產出與需求都持續擴張。當月製造業生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數均在擴張區間上升，其中新出口訂單指數錄得一年來新高。