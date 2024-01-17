內地2023年全年及第4季GDP增長5.2%　16至24歲失業率近15%

全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年下降0.4個百分點。12月份，全國城鎮調查失業率為5.1%，比上月提高0.1個百分點，不包含在校生的16-24歲、25-29歲、30-59歲勞動力調查失業率分別為 14.9%、6.1%、3.9%。

內地人口減少208萬

內地人口方面，人口自然增長率為減少1.48%，年末全國人口（不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）140,967萬人，較去年末減少208萬人；全年出生人口902萬人，人口出生率為6.39%；死亡人口1110萬人，人口死亡率為7.87%。

國統局表示，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟發展仍面臨一些困難及挑戰，下階段要加快構建新發展格局，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需及深化供給側結構性改革，鞏固及增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升，及量的合理增長。