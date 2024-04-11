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財經
2024-04-11 11:15:00

內地3月CPI升0.1%遜預期　PPI跌2.8%

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內地3月CPI升0.1%遜預期　PPI跌2.8%

內地3月CPI升0.1%遜預期　PPI跌2.8%

國家統計局公布數據，3月居民消費價格指數（CPI）按年升0.1%，升幅較上月回落0.6個百分點，低於市場預期升0.4%。今年首3個月，CPI按年持平。

全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖）

食品價格下降蛋類跌最多

按年比，食品價格下降2.7%，非食品價格上漲0.7%。按月比，CPI按月跌1%，其中食品價格跌3.2%，非食品價格跌0.5%。3月份，食品煙酒類價格按年下降1.4%，影響CPI下降約0.4個百分點。食品中，蛋類價格下降8.9%，影響CPI降約0.06個百分點；鮮果價格跌8.5%，影響CPI下降約0.2個百分點；畜肉類價格下降4.3%，影響CPI降約0.14個百分點，其中豬肉價格下降2.4%，影響CPI下降約0.03個百分點。

PPI降幅較上月擴大仍符合預期

3月，工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌2.8%，降幅較上月擴大0.1個百分點，符合市場預期。按月比，PPI下降0.1%，降幅較上月收窄0.1個百分點。今年3個月，PPI按年跌2.7%。

國統局：受節後消費需求季節性回落等影響

國統局城市司首席統計師董莉娟表示，2024年3月CPI和PPI數據。3月份，受節後消費需求季節性回落、市場供應整體充足等因素影響，全國CPI較上季下降，較去年同期漲幅有所回落。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，維持溫和上漲。根據計算，在3月0.1%的CPI年比變動中，翹尾影響約為-0.3個百分點，今年價格變動的新影響力約為0.4個百分點。

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