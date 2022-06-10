內地5月份通脹率2.1% 按年升幅保持穩定

中國國家統計局公布，5月份消費物價指數(CPI)按年升2.1%，預期升2.2%，略低過預期，按月下降0.2%。食品價格上漲2.3%，非食品價格上漲2.1%；消費品價格上漲3.0%。食品中，鮮菜價格上漲11.6%，糧食價格上漲3.2%，畜肉類價格下降12.9%，其中豬肉價格下降21.1%，水產品價格下降1.6%，影響CPI下降約0.03個百分點。生產物價指數(PPI)按年升6.4%，符合預期，按月升0.1%，前值升8%。今年首5個月平均，全國CPI比去年同期上升1.5%；PPI按年上漲8.1%。

鮮菜價格按年升 11.6% 豬肉價格跌 21.1%

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，5月份國內疫情防控形勢持續向好，消費市場供應總體充足，CPI按月轉降，按年升幅保持穩定。

按月比較，CPI由上月上漲0.4%轉為下降0.2%。其中，食品價格由上月上漲0.9%轉為下降1.3%，影響CPI下降約0.24個百分點。食品中，隨著鮮菜大量上市，物流逐步暢通，鮮菜價格下降15.0%；中央儲備豬肉收儲工作繼續開展，生豬產能調減效應逐步顯現，豬肉價格上漲5.2%；受國際糧價高位運行影響，內地麵粉、糧食製品和食用植物油價格分別上漲0.8%、0.8%和0.7%。

非食品價格上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.06個百分點。非食品中，國際油價波動影響國內汽油和柴油價格均上漲0.6%；疫情期間線下服務消費減少，線上服務消費需求增加，電影及演出票、賓館住宿價格分別下降2.6%和0.7%，網路文娛服務價格上漲2.4%。

按年比較，食品價格上漲2.3%，其中鮮果、薯類和糧食價格分別上漲19.0%、16.1%和3.2%，漲幅比上月均有擴大；鮮菜和雞蛋價格分別上漲11.6%和11.4%，漲幅比上月分別回落12.4和1.9個百分點；豬肉價格下降21.1%，降幅比上月收窄12.2個百分點。

非食品價格上漲2.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約1.68個百分點。非食品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲27.6%、30.1%和26.9%；賓館住宿和飛機票價格分別下降7.4%和2.4%。