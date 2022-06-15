內地5月工業零售投資均勝預期　失業率為5.9%

內地5月全國規模以上工業增加值按年增長0.7%。社會消費品零售總額約3.35萬億元(人民幣，下同)，按年下跌6.7%，跌幅較4月收窄4.4個百分點。5月全國固定資產投資按年增長6.2%，較4月回落0.6個百分點。5月全國城鎮調查失業率為5.9%，下降0.2個百分點。各項指數均優於預期。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，二季度受國際環境及內地疫情等超預期因素影響，經濟下行壓力加大，各部門積極穩定宏觀經濟大盤，令經濟運行由下滑轉為逐步恢復，5月仍有部份指標同比下降，但相信6月份指標可進一步改善。

他指出，投資力度已經加大，消費、外貿5月份降幅明顯收窄，並會隨著生活秩序恢復進一步加快。調研亦顯示，上海吉林等地工業生產積極變化明顯增多，全國港口集裝吞吐量由負轉正，二季度經濟有望實現合理增長。

16 至 14 歲年輕人失業率 18.4% 付凌暉指要高度重視

付凌暉又說，5月份，25至59歲就業主體人群失業率是5.1%，按月回落0.2個百分點。就業總體情況改善，但同時要高度重視年輕人的失業率偏高，16至24歲年輕人的失業率是18.4%，按月上升0.2個百分點。今年大學畢業生達到1,076萬人，隨著畢業生集中進入勞動力市場，可能會進一步加重就業壓力。在疫情影響下，企業生產經營困難，吸納就業能力有所下降，同時年輕人求職更傾向於穩定性強的崗位，加劇供需矛盾。

5月經濟情況出現積極變化，主要指標改善，隨著疫情緩和，工業生產由降轉升，同比增0.7%，而上個月是下降。國內需求有所恢復，疫情防控向好，市場銷售降幅收窄。投資平穩增長，外貿進出口明顯加快，5月同比增長9.6%。失業率下降，物價穩定，市場保供穩價措施效果顯現，產業升級趨勢持續，1至5月高技術產業投資保持較快增長。而部份受疫情衝擊較大地區，恢復較快，但國際環境依然複雜嚴峻，恢復仍是初步的，下一階段要繼續推進經濟持續恢復。