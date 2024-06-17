內地5月零售增3.7%創3個月高位　工業固投遜預期

國家統計局公布5月「三頭馬車」數據，當中零售表現勝預期，創3個月高位，惟工業增加值、固定資產投資則遜預期。
「三頭馬車」僅零售表現勝預期
內地5月社會消費品零售總額錄得3.92萬億元（人民幣，下同），按年增長3.7%，創3個月高位，亦較上月增長1.4個百分點，勝預期；首5個月總額19.52萬億元，按年增長4.1%。
規模以上工業增加值按年增長5.6%，遜於市場預期增長6.2%；首5月，規模以上工業增加值按年增長6.2%。
全國固定資產投資錄得18.8萬億元，按年增長4%，遜市場預期的增長4.2%；扣除房地產開發投資，固定資產投資增長8.6%；基礎設施投資按年增長5.7%；房地產開發投資下降10.1%；製造業投資增長9.6%。
全國城鎮調查失業率錄5%
失業率方面，全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平，較去年同期下降0.2個百分點；而31個大城市城鎮調查失業率為4.9%，分別比上月和去年同期下降0.1、0.6個百分點。
國統局指，國民經濟延續回升向好態勢，生產穩定增長，需求持續恢復，就業物價總體穩定，國際收支平衡，轉型升級持續。5月經濟運行總體平穩，主要指標有所回升，新動能較快成長，但當前外部環境複雜嚴峻，國內有效需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。下階段，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力推動高質量發展，深化改革開放，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。