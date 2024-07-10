內地6月CPI升0.2%遜預期　PPI跌0.8%

按年比，食品價格下降2.1%，非食品價格上漲0.8%。按月比，6月CPI下降0.2%。其中，食品價格下降0.6%，非食品價格下降0.2%。按年比，6月份，食品煙酒類價格下降1.1%，影響CPI下降約0.31個百分點。食品中，鮮果價格下降8.7%，影響CPI下降約0.19個百分點；鮮菜價格下降7.3%，影響CPI下降約0.15個百分點；蛋類價格下降3.9%，影響CPI下降約0.03個百分點。

畜肉類價格上漲3.5%，影響CPI上漲約0.10個百分點，其中豬肉價格上漲18.1%，影響CPI升約0.21個百分點；水產品價格上漲1.2%，影響CPI升約0.02個百分點；糧食價格上漲0.4%，影響CPI升約0.01個百分點。

PPI跌0.8%較上月收窄

6月，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌0.8%，降幅較上月收窄0.6個百分點，符預期。按月比，PPI由上月上漲0.2%轉為下降0.2%。今年上半年，PPI按年下跌2.1%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，6月份，消費市場供應總體充足，全國CPI環比季節性下降，按年繼續上漲。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升0.6%，漲幅與上月相同，繼續保持溫和上漲；而PPI方面，6月份受國際大宗商品價格波動及國內部分工業品市場需求不足等因素影響，全國PPI按月有所下降，按年降幅繼續收窄。