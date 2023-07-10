內地6月CPI持平PPI連跌9個月　數據均差過預期

國家統計局公布最新數據，中國6月居民消費價格指數（CPI）按年持平，並創2021年2月以來最小漲幅，差過市場預期升0.2%；6月份，工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下降5.4%，連跌9個月，創7年半以來最大降幅，並遜於市場預期的跌5%。

國統局：6月消費市場平穩

國家統計局表示，6月消費市場運行基本平穩，受高溫及降雨影響，菜價按月止跌回升逾2%，其他食品供應充足，價格大部分下降。而受國際油價下行影響，國內能源價格按月跌幅擴大至0.7%，商家促銷活動等因素亦令扣除能源的工業消費品價格由升轉跌。