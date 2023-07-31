內地7月官方製造業PMI報49.3勝預期　國統局：海外訂單減少

從企業規模而言，大型企業PMI為50.3，與上月持平；中型企業PMI升至49，比上月升0.1個百分點；小型企業PMI回升至47.4，比上月升1個百分點。從分類指數而言，構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、供應商配送時間指數高於臨界點，至於新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

製造業PMI各項指數存異

各項指數上，生產指數為50.2，比上月下降0.1個百分點，但仍高於臨界點，表明製造業生產保持擴張。新訂單指數為49.5，比上月升0.9個百分點，表明製造業市場需求景氣度繼續改善；原材料庫存指數為48.2，比上月升0.8個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為48.1，比上月下降0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度變化不大；供應商配送時間指數為50.5%，比上月上升0.1個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間持續加快。

國統局趙慶河：海外訂單減少

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，雖然本月中國製造業PMI回升至49.3，但調查中一些企業反映，當前外部環境複雜嚴峻，海外訂單減少，需求不足仍是企業面臨的主要困難。趙慶河續指，從市場預期看，製造業生產經營活動預期指數和非製造業業務活動預期指數，均位於較高景氣區間，企業信心總體穩定。