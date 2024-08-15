內地7月工業固投齊遜預期，零售勝預期至增加2.7%。

而首7個月數據，全國固定資產投資28.76萬億元，按年增長3.6%，遜於市場預期增長3.9%。分領域看，基礎設施投資按年增長4.9%，製造業投資增長9.3%，房地產開發投資下降10.2%。

失業率亦見上升，7月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月升0.2個百分點，比上年同月下降0.1個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.3%。

國統局：國內有效需求依然不足

國統局指，總的來看，7月份，經濟運作整體平穩、穩中有進，高品質發展紮實推進。但也要看到，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，新舊動能轉換存在陣痛，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。

當局又表示，下階段，需堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加速建構新發展格局，因地制宜發展新質生產力，著力推動高品質發展，圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革，加大宏觀調控力度，落實落細各項政策舉措，鞏固經濟持續回升向好基礎。