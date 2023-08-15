內地7月「三頭馬車」數據齊遜預期　暫停公布青年失業率

暫停公布青年失業率

至於7月全國城鎮調查失業率5.3% ，較上個月上升0.1個百分點；又表示暫停公布全國青年失業率。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉解釋，主要由於經濟社會在不斷發展變化，勞動力調查統計也需要進一步健全優化，包括要就重新介定青年人年齡範圍作進一步研究，亦要研究畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計。

首7月住宅銷售面積按年跌4.3%

國家統計局指出，今年首7個月房屋新開工面積為5.69萬平方米，按年跌24.5%，其中住宅新開工面積為4.15萬平方米，按年跌25%。竣工面積為3.84萬平方米，按年升20.5%；今年首7個月商品房銷售面積為6.65萬平方米，按年跌6.5%，其中住宅銷售面積按年跌4.3%，商品房銷售額按年跌1.5%至7萬億元，惟住宅銷售額增長0.7%。

國統局：國內需求仍顯不足

國統局付凌暉表示，總的來看，7月份，國民經濟持續恢復，高質量發展紮實推進。但也要看到，世界政治經濟形勢錯綜複雜，國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍待加固。下階段，要加快構建新發展格局，全面深化改革開放，加大宏觀政策調控力度，着力擴大內需、提振信心、防範風險，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。