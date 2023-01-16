內地70大中城市上月樓價持平或下跌 內房股受壓

儘管內地於12月出台多項措施支持內房，不過國家統計局公布去年12月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數仍然有所增加，各線城市商品住宅銷售價格按月持平或下降，一線城市按年上升、二三線城市同比下降。

12月份，70個大中城市中，新樓銷售價格按月下降城市有55個，比上月增加4個；二手住宅銷售價格按月下降城市有63個，增加1個。12月份，一線城市新樓銷售價格按月保持平穩，上月則錄得0.2%跌幅；二手價格跌幅擴闊0.1個百分點至0.5%。二線城市新樓銷售價格跌幅擴闊0.1個百分點至0.3%；二手價格下降0.4%，降幅與上月相同。三線城市新樓價格下降0.3%，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格下降0.4%，降幅收窄0.1個百分點。

按年比較，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格下降城市有53個，比上月增加2個；二手住宅銷售價格同比下降城市有64個，個數與上月相同。一線城市新樓價格按年上漲2.5%，漲幅與上月相同；二手價格上漲0.6%，漲幅回落0.6個百分點。二線城市新樓價格同比下降1.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點；二手住宅銷售價格同比下降3.2%，降幅與上月相同。三線城市新樓和二手價格跌幅分別維持在3.9%和4.8%。

恒生指數今早升157點或0.7%，中午收報21,896點，內房股則普遍受壓，華潤置地（1109）、龍湖集團（960）及碧桂園（2007）均跌逾1%，碧桂園服務（6098）及中國海外（688）跌約0.2%。港股半日成交750億元。