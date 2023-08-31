內地8月製造業PMI報49.7　連續5個月處收縮區

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為50.8、49.6和47.7，比上月上升0.5、0.6和0.3個百分點；分類指數方面，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數低於臨界點。

生產指數升反映擴張力度增強

至於生產指數升至51.9，比上月升1.7個百分點，表明製造業生產擴張力度有所增強。新訂單指數升至50.2，比上月升0.7個百分點，表明製造業市場需求有所改善；原材料庫存指數為48.4，比上月升0.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅繼續收窄。從業人員指數為48，比上月略降0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度基本穩定；供應商配送時間指數為51.6，比上月升1.1個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間加快。

國統局：市場需求不足是主要問題

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，在調查的21個行業中，有12個行業PMI環比上升，製造業景氣水平進一步改善。但調查結果亦顯示，市場需求不足仍是當前企業面臨的主要問題，製造業恢復發展基礎尚需進一步鞏固。