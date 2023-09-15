內地8月「三頭馬車」工業零售數據勝預期　固投遜預期

內地公布8月份「三頭馬車」經濟數據，其中工業增加值及零售表現勝預期，惟固定資產投資數據則遜預期，全國城鎮調查失業率較上月有輕微下跌，國家統計局表示，國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍需鞏固。

國家統計局公布8月份經濟數據，全國規模以上工業增加值按年增長4.5%，高於市場預期的3.9%，比上月加快0.8個百分點。首8月，規模以上工業增加值按年增長3.9%，高於預期的3.8%。

國統局：國內需求仍顯不足

國家統計局表示，總的來看，8月份，主要指標邊際改善，國民經濟恢復向好，高質量發展扎實推進，積極因素累積增多。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍需鞏固。

國統局續指，下階段，要堅持穩中求進工作總基調，聚焦推動高質量發展這一首要任務，圍繞穩增長、穩就業、防風險等，加快已出台政策舉措落地見效，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

十一長假料帶動國內經濟

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年暑期以來，居民出行旅遊增多，餐飲、住宿、交通等服務消費持續擴大，部分行業商務活動指數保持在較高區間。隨中秋、國慶雙節臨近，「十一長假」的帶動作用將繼續顯現，服務消費有望保持較快增長，亦相信節日期間食品和服務需求增加，可能拉動價格，令居民消費價格指數（CPI）續回升。



付凌暉又指，隨中央出台實施一批針對性政策措施逐步顯效，經濟持續恢復以及居民消費穩步擴大的趨勢有望保持，有助促進企業利潤整體改善。