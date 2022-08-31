內地8月PMI勝預期 港股午後倒升科技股造好

恒生指數今早低開後持續向上，下午更倒升最多223點，一度重上2萬點以上，最新報19,986點，微升37點或0.2%。科技指數低開後持續向上，中午已倒升近0.8%，最新報4,282點，上升1.29%。主板暫時成交891億元。

內地8月官方製造業採購經理指數（PMI）升至49.4，好過市場預期。5個分項指數都低於50臨界點，但大多有改善。新訂單指數升0.7點至49.2，反映市場需求回升，生產指數持平於49.8，但兩個數字均處於收縮水平，顯示生產及需求恢復力度仍需加強。

另外，主要原材料庫存跌幅收窄，企業用工景氣度回升，企業成本壓力有所紓緩，但原材料供應商交貨時間放慢。

國家統計局：經濟保持恢復發展形勢

國家統計局表示，面對疫情及高溫等不利因素影響，但經濟保持恢復發展形勢。8月多數行業景氣水平改善，受中秋臨近等帶動，農副食品加工等行業景氣度較高，但紡織、化學原料及化學製品等企業生產及需求明顯回落。

科股造好，騰訊（700）最新升1.5%報328.4元，美團（3690）升2.8%報190.2元。百度（9999）及小米（1810）均升超過2%。阿里巴巴跌不足1%，報94.4元。

被巴郡減持的比亞迪（1211）一度急瀉近13%，其後跌幅收窄，最新報239.4元，跌近9%，創3個月底位。