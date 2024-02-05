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財經
2024-02-05 16:21:00

內地A股一度創近5年低位　中證監：會防範股票質押風險

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內地A股一度創近5年低位　中證監：會防範股票質押風險

內地A股一度創近5年低位　中證監：會防範股票質押風險

內地A股再受重創，周一（5日）上證及深證一度創近5年低位，其後中證監在網頁上，就有關股票質押情況回應，表示會密切監測並採取有力措施，防範股票質押風險。

上證綜合指數一度跌逾3%，曾創近5年低位，收報2,702點，跌27點；深證成份指數曾跌近5%，亦創5年新低，收市報7,964點，跌91點未能企穩8,000點關口；惟創業板指數曾跌逾4%，收市倒升0.79%，收報1,562點，升12點。

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，1月3日更新。(am730製圖) 11_1.png

中證監：會防範股票質押風險

股市低迷之際，中證監發言人亦在官網發布，表示2018年以來，證監會會同相關部門持續推動股票質押風險化解，滬深兩市股票質押整體風險明顯下降。截至2月2日，兩市股票質押市值佔總市值的比重由2018年高峰時的10.51%降為3.38%，質押融資餘額由2.69兆元降至1.59兆元，上市公司第一大股東質押比例超過80%的數量由702家降為227家。就今年以來的情況來看，質押規模較去年年末還有所下降。

發言人又表示，滬深兩市共揭露大股東補充質押公告106單，較去年同期確有一定增加。但是，補充質押是質押履約保障比例低於預警線（而非平倉線）的情況下，銀行、券商等金融機構（質權人）為保障融資安全與股東（出質人）之間約定的保護性措施，不會導致強制平倉。

中證監又指將引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場順利運作。從滬深兩市數據來看，今年以來股票質押違約強平金額合計為2,740 .32萬元，佔市場日成交額的比重很小。中證監強調，會密切監測，採取有力措施，防範股票質押風險。

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