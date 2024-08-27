內地A股基金現「老鼠倉」 80後基金經理指揮妻子投資獲利逾千萬

內地A股基金驚現「老鼠倉」，更因此獲利逾1,500萬元（人民幣，下同）。上海證監局披露多份罰單，其中一則涉及私募「老鼠倉」。資料顯示，滬上一基金經理人張某利用未公開資訊交易一案已調查、辦理結束。上海證監局認定張某作為基金經理，利用未公開資訊交易行為持續時間長，違法所得金額大，違法情節較為嚴重。 「老鼠倉」一詞，是指基金經理等，用自己資金購入股票後，再使用基金內的客戶資金（自己任職機構的基金資金、證券投資基金資金）等，令相應股票價格後拉高後，再通過出售個人事先購買的股票，而進行套利行為。

上海證監：沒收違法資金及處以罰款 據此，上海證監局決定對張某責令改正，沒收違法所得1,566.26萬元，並處以1,566.26萬元罰款；對張某採取10年市場禁入措施，自宣布決定之日起，在禁入期間內，不得在任何機構從事證券業務、證券服務業務或擔任原證券發行人的董事、監事、高級管理人員職務外。 罰單指出，2018年10月31日至2022年8月5日，張某於上海某基金管理有限公司擔任基金經理，負責A證券投資基金的投資決策等工作。任職期間，張某指揮配偶劉某操作「髕某」證券帳戶下單交易。 3年多來，「閔某」帳戶買進滬深兩市股票共656只，與A基金趨同買進股票393只，趨同買進股票只數佔比59.91%，趨同買進金額6.66億元，趨同買進金額佔59.80%，帳戶趨同買進獲利金額1,566.26萬元。

據報 基金經理當時任職華安基金 據內媒指出，該名80後基金經理，為華安基金的張亮。報道指，2022年7月，一則關於華安品質甄選（基金），被各大通路緊急停止銷售，擬任基金經理張亮因個人原因無法繼續任職的消息，在當時引起廣泛熱議。 據了解，張亮曾是華安基金冉冉升起的新星，離職前管理4檔基金，管理規模高達75億元。他的代表產品為「華安國企改革主題靈活配置」，在3多年的任期內，基金實現收益231.82%、年化收益率高達37.49%、在同類1,628款產品中排名76位。