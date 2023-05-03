內地KFC母企百勝中國首季盈利升近2倍　派息13美仙

內地肯德基KFC母企百勝中國（9987）公布2023年首季季績，淨利潤2.89億美元，按年升189%，每股派現金股息13美仙。該股現逆市升3.9%，報503.5元。
期內，集團首季經調整淨利潤為2.9億美元，增186%；總收入29.2億美元，按年增加9%；系統銷售額按年增加17%；同店銷售額增加8%；餐廳利潤率為20.3%，相對去年同期為13.8%。
肯德基必勝客收入均增
其中肯德基及必勝客收入分別增加8%和7%。經營利潤為4.2億美元，增118%，主要得益於同店銷售上升和利潤率提升。
集團表示，首季度銷售按年和按季皆顯著回升，得益於抓住疫情防控放寬帶來的機遇，努力提振銷售的結果；受惠同店銷售增長、成本結構調整和來自政府和房東的臨時補貼，餐廳利潤率亦顯著增長。
重中之重仍是提振銷售
不過，現仍處於復甦早期階段，春節期間的銷售得到旅遊需求釋放的提振，但春節後同店銷售仍比2019年低十幾個百分點，今年重中之重仍是提振銷售；成本方面，預期之後數季通脹壓力會增加，來自臨時補貼的利好亦將逐減。
宏觀環境仍充滿挑戰且疫情仍構成潛在風險，復甦進程和速度仍有不確定性。而百勝中國今年目標保持不變，淨增加約1,100至1,300家新店，資本支出介乎7億至9億美元。