內地KFC母企百勝中國首季盈利升近2倍　派息13美仙

集團表示，首季度銷售按年和按季皆顯著回升，得益於抓住疫情防控放寬帶來的機遇，努力提振銷售的結果；受惠同店銷售增長、成本結構調整和來自政府和房東的臨時補貼，餐廳利潤率亦顯著增長。

其中肯德基及必勝客收入分別增加8%和7%。經營利潤為4.2億美元，增118%，主要得益於同店銷售上升和利潤率提升。

重中之重仍是提振銷售

不過，現仍處於復甦早期階段，春節期間的銷售得到旅遊需求釋放的提振，但春節後同店銷售仍比2019年低十幾個百分點，今年重中之重仍是提振銷售；成本方面，預期之後數季通脹壓力會增加，來自臨時補貼的利好亦將逐減。

宏觀環境仍充滿挑戰且疫情仍構成潛在風險，復甦進程和速度仍有不確定性。而百勝中國今年目標保持不變，淨增加約1,100至1,300家新店，資本支出介乎7億至9億美元。