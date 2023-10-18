內媒指威馬汽車董事長疑藉參展走佬　威馬澄清：不存在跑路海外情況 (更新)

曾經作為首代「造車新勢力」的威馬汽車近日於內地申請破產，有內媒報道，該集團的董事長沈暉疑藉前往德國參展，實則「走佬」轉機到美國，並留下約400億人民幣的融資債務。今日（18日）威馬於微博發澄清公告，表示沈暉「不存在跑路海外的情況」，又指並未申請破產，以及稱網路上傳聞的威馬融資400億等資訊均為不實訊息。

【10月18日更新】威馬汽車於微博發澄清公告，表示近期傳出對公司不實之言論。

威馬汽車指，公司現時並未申請破產，目前正進行經上海第三中級人民法院受理的預重整階段，不同於破產重整，是在企業面臨困境的早期階段進行的自救行為，旨在透過重組債務引進策略性投資人避免破產。

對於公司核心職位方面，威馬汽車表示，目前公司核心職位運作正常，目前公司的重點包括售後服務、復工復產、出口業務、海外合作、國際融資以及引進策略投資人等事項，已取得一定進展，會再尋找合適的時機對外公布。

至於有關公司創辦人沈暉情況，威馬回應，沈暉過往於美留學，並在歐美多地工作和居住多年，近期工作重心以海外事項為主，因此不存在跑路海外的情況。

同時，威馬亦澄清網上傳聞威馬融資400億等資訊，均為不實訊息，多數報道混淆了融資金額與債權以及債務金額，又表示相關融資及經營情況公司曾在招股書中公開揭露。而對於不實資訊及謠言，公司指將保留追究權利，以維護公司聲譽和形象。

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