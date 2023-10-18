內媒指威馬汽車董事長疑藉參展走佬　威馬澄清：不存在跑路海外情況 (更新)

曾經作為首代「造車新勢力」的威馬汽車近日於內地申請破產，有內媒報道，該集團的董事長沈暉疑藉前往德國參展，實則「走佬」轉機到美國，並留下約400億人民幣的融資債務。今日（18日）威馬於微博發澄清公告，表示沈暉「不存在跑路海外的情況」，又指並未申請破產，以及稱網路上傳聞的威馬融資400億等資訊均為不實訊息。
【10月18日更新】威馬汽車於微博發澄清公告，表示近期傳出對公司不實之言論。
威馬汽車指，公司現時並未申請破產，目前正進行經上海第三中級人民法院受理的預重整階段，不同於破產重整，是在企業面臨困境的早期階段進行的自救行為，旨在透過重組債務引進策略性投資人避免破產。
對於公司核心職位方面，威馬汽車表示，目前公司核心職位運作正常，目前公司的重點包括售後服務、復工復產、出口業務、海外合作、國際融資以及引進策略投資人等事項，已取得一定進展，會再尋找合適的時機對外公布。
至於有關公司創辦人沈暉情況，威馬回應，沈暉過往於美留學，並在歐美多地工作和居住多年，近期工作重心以海外事項為主，因此不存在跑路海外的情況。
同時，威馬亦澄清網上傳聞威馬融資400億等資訊，均為不實訊息，多數報道混淆了融資金額與債權以及債務金額，又表示相關融資及經營情況公司曾在招股書中公開揭露。而對於不實資訊及謠言，公司指將保留追究權利，以維護公司聲譽和形象。
威馬汽車最新聲明：
內媒稱威馬汽車董事長疑藉參展走佬
內媒《財聯社》引述消息報道，威馬汽車的創始人兼董事長沈暉，早前藉口前往參加德國慕尼黑車展，其後立即轉機遠走海外，直飛美國紐約；當時亦有人於車展現場遇見沈暉，「有人在慕尼黑看到他了，但即使去了慕尼黑，他之後也是回美國。」
報道又指，沈暉目前留下高達近400億人民幣（折合約427億港元）的融資債務，以及一眾被欠薪的威馬員工。多間內媒就事件向沈暉本人查詢，惟沒有得到相關回應。
另外內媒《上海證券報》亦報道，有接近沈暉的人士透露，沈暉確已不在內地，指沈本人在今年新年後已沒有於公司公開露面，其家人此前亦已遷居美國。
沈暉在2015年創辦威馬汽車，此前他曾擔任吉利汽車（175）母企吉利集團副總裁，以及富豪汽車中國區董事長，他在吉利最大的成績就是一手操辦對富豪汽車的併購。
威馬汽車曾在香港申請上市
2022年，威馬汽車曾向港交所提交上市申請，擬集資約10億美元(約78億港元)，海通國際、招銀國際和中銀國際為上市聯席保薦人，其後今年初又計劃「借殼」Apollo出行（860）上市，惟未有下文。
9月威馬汽車申請破產
據內媒引述內地企業破產重整案件資訊網指，威馬汽車存在20多條被執行人信息，被執行總金額超人民幣1億元，近日威馬亦申請破產重整。威馬隨後在網上公開回應表示，雖然公司陷入困境，但威馬不會躺平，更不會倒下，希望透過調整企業策略，解決財務債務問題，獲得投資人參與重構和發展等展開積極自救。