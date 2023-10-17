內媒：威馬汽車董事長疑藉參展走佬　留低400億債務

曾經作為首代「造車新勢力」的威馬汽車近日於內地申請破產，最新有內媒報道，該集團的董事長沈暉疑藉前往德國參展，實則「走佬」轉機到美國，並留下約400億人民幣的融資債務。
內媒稱威馬汽車董事長疑藉參展走佬
內媒《財聯社》引述消息報道，威馬汽車的創始人兼董事長沈暉，早前藉口前往參加德國慕尼黑車展，其後立即轉機遠走海外，直飛美國紐約；當時亦有人於車展現場遇見沈暉，「有人在慕尼黑看到他了，但即使去了慕尼黑，他之後也是回美國。」
報道又指，沈暉目前留下高達近400億人民幣（折合約427億港元）的融資債務，以及一眾被欠薪的威馬員工。多間內媒就事件向沈暉本人查詢，惟沒有得到相關回應。
另外內媒《上海證券報》亦報道，有接近沈暉的人士透露，沈暉確已不在內地，指沈本人在今年新年後已沒有於公司公開露面，其家人此前亦已遷居美國。
沈暉在2015年創辦威馬汽車，此前他曾擔任吉利汽車（175）母企吉利集團副總裁，以及富豪汽車中國區董事長，他在吉利最大的成績就是一手操辦對富豪汽車的併購。
威馬汽車曾在香港申請上市
2022年，威馬汽車曾向港交所提交上市申請，擬集資約10億美元(約78億港元)，海通國際、招銀國際和中銀國際為上市聯席保薦人，其後今年初又計劃「借殼」Apollo出行（860）上市，惟未有下文。
上月威馬汽車申請破產
據內地企業破產重整案件資訊網顯示，威馬汽車存在20多條被執行人信息，被執行總金額超人民幣1億元，近日威馬亦申請破產重整。威馬隨後在網上公開回應表示，雖然公司陷入困境，但威馬不會躺平，更不會倒下，希望透過調整企業策略，解決財務債務問題，獲得投資人參與重構和發展等展開積極自救。