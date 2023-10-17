內媒：威馬汽車董事長疑藉參展走佬　留低400億債務

曾經作為首代「造車新勢力」的威馬汽車近日於內地申請破產，最新有內媒報道，該集團的董事長沈暉疑藉前往德國參展，實則「走佬」轉機到美國，並留下約400億人民幣的融資債務。

內媒稱威馬汽車董事長疑藉參展走佬

內媒《財聯社》引述消息報道，威馬汽車的創始人兼董事長沈暉，早前藉口前往參加德國慕尼黑車展，其後立即轉機遠走海外，直飛美國紐約；當時亦有人於車展現場遇見沈暉，「有人在慕尼黑看到他了，但即使去了慕尼黑，他之後也是回美國。」

報道又指，沈暉目前留下高達近400億人民幣（折合約427億港元）的融資債務，以及一眾被欠薪的威馬員工。多間內媒就事件向沈暉本人查詢，惟沒有得到相關回應。