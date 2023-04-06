內房佔多｜核數師有意見報告破2百宗 問題業績增六成 紀錄高

上市公司財務質素續受關注！港股去年底止的年度業績高峰期結束，本報綜合聯交所有關核數師發出「非標準報告」的公告初步統計，2月至今核數師有就其全年業績發表意見的公司涉約207間，較去年同期約131宗飆58%，較10年前、即2013年同期的約82宗，大增1.5倍，亦為2008年後有紀錄新高。按整體上市公司約2,600間計，佔比近8%。

按本報粗略統計，207間核數師非標準報告中，以內房佔比較多，有約24間或11.6%；而大部分公司仍在交易，停牌股份只佔18間或8.7%。問題業績在2016年同期起突破百宗，2008至2015年只介乎約11至86宗，2019年同期起則明顯上升，並在近年企業疫下經營困難而進一步走高。

逾半關注持續經營能力

而相關報告中，有113間或54.6%為核數師在無保留意見下提出「注意事項」，絕大部分為質疑集團的持續經營存在重大不確定性，當中包括持續明顯虧損、重大負債，以及現金流惹憂慮等。榜上有名的股份，包括多間內房如佳兆業(1638)、禹洲集團(1628)及龍光集團(3380)等，另外澳門勵駿(1680)、創夢天地(1119)、酷派集團(2369)及東瀛遊(6882)等。

保留意見涉37宗佔18%

另外，因核數師無法對公司財務報表得出結論而出現的「不發表意見」或「無法表示意見」，涉及57宗或27.5%，當中14間或四分一為內房股，包括建業地產(832)、恒盛地產(845)，以及停牌中的融創中國(1918)。至於核數師無法就特定事項的資料作出結論的「保留意見」則涉及37宗或17.9%，包括內房股富力地產(2777)及遠洋集團(3377)。

分析估計，核數師發出非標準報告公告持續攀高，主要由內房近年集體陷入債務困局影響，加上企業在新冠肺炎疫後業務受壓，由於內房政策已漸見鬆綁，以及內地通關後仍需時復甦，目前仍難斷言是整體上市公司財務質素惡化。

港股長假前料淡靜 關注阿里

至於大市方面，中港股昨休市，恒生指數周二收報20,274點，全日跌134點或0.7%，連升5個交易日後斷纜，主板成交額1,194億元。港股今日復市交投1日後，即再因復活節長假休市，至下周二才復市，A股則不受影響，惟市場估計長假前夕成交料較淡靜，大市料未見方向。

清明假期間，內地傳出下周二在北京召開阿里雲峰會的阿里巴巴(9988)，將於峰會上推出「阿里大模型」產品，並在本月18日推出相應的行業應用模型。不過，阿里美國預託證券(ADR)昨早段未見明顯變動。