內房債務｜受累滬封城 正榮未能如期還債息現違約

正榮地產指，兩筆分別在2020年5月及去年6月優先票據合共2,042萬美元的利息，無法在上月10日到期應付。(資料圖片)

正榮地產(6158)指，兩筆分別在2020年5月及去年6月優先票據合共2,042萬美元的利息，無法在上月10日到期應付，故已構成違約。另外，該集團預期將無法在2020年9月、6月及1月的美元票據的寬限期屆滿前支付合共3,258.13萬美元的利息。此外，原定本月到期、年息5.98厘的優先票據將於本月13日到期並應支付，現預期可能無法於當日償還其剩餘未償還本金額2,336.1萬美元的本金或利息，利息支付將獲得30日寬限期，本金則無償還寬限期。

上海封城 運營已暫停

該公司指出，在過去數周內，上海因新冠肺炎疫情進行封鎖，部分運營已暫停，銷售及資產處置的進度已推遲。除房地產市場環境、金融環境等諸多不利因素外，上海封鎖的規模及持續時間無法預料，其流動資金出現周期性問題，故本月9日(上周六)寬限期的最後一天前支付利息，已構成違約事件。

該股指，儘管延遲支付利息，惟預期將不遲於下月31日支付2020年5月、去年6月票據、2020年9月、6月及1月票據的利息。並正盡最大努力以履行其所有債務義務，且相信倘若在目前疫情形勢下給予更多時間安排付款，則該目標可以實現。

該股上周五收市報0.8元，升3.9%或0.03元，成交約1.4億元。