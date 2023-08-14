內房危機蔓延金融界，央企中融信托違約爆煲涉資3500億人幣。(中融信托官網)

內房危機蔓延金融界，其中「中植系」（中植集團）現財務危機，接連引爆央企信托公司。日前央企中融信托有產品逾期，未能按期收回本金和利息，涉及本金金額逾9,000萬元人民幣（下同，約9,722萬港元），令至少三間上交所上市公司受累，包括金博股份（滬︰688598）、南都物業（滬︰603506）及咸亨國際（滬︰605056）等，部分公司已分別發佈通告稱，購買的中融信託產品未能按期收回本金和收益。

內房危機蔓延金融界，央企中融信托違約爆煲涉資3500億人幣。(中融信托官網)

內媒：暫停兌付產品達3500億

截至2022年尾，中融信託存續信託計劃1,633個，自有資產304億元，公司及各子公司受託管理資產總規模7,857億元。內媒《財聯社》引述消息表示，暫停兌付的產品規模，至少達3,500億元人民幣（折合約3,798.4億港元）。

中融信託實際控制人為國企

根據內媒資料顯示，中融信託為老牌信託機構，於1987年成立，前身為「哈爾濱國際信託投資公司」，2007年改名為中融信託；2010年經緯紡機（深︰000666）受讓中植企業集團持有的中融信託11,700萬公司股本，成為第一大股東。

截至去年年尾，經緯紡機持有中融信託37.47%股權，為控股股東；中植企業集團持股32.986%，為第2大股東，而中融信託的實際控制人為國企「中國機械工業集團」。