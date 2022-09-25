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財經
2022-09-25 15:07:46

內房危機｜中國恒大中心遭接管 下月標售

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內部危機｜中國恒大中心遭接管 下月標售

第一太平戴維斯表示將公開招標出售恒大位於灣仔的中國恒大中心全幢物業。

持續受債務危機影響的中國恒大集團(3333)，據第一太平戴維斯表示，已獲委任為獨家代理，承接管人安邁企業諮詢委託，公開招標出售恒大位於灣仔的中國恒大中心全幢物業，現以現狀連租約出售，截標日期為今年1031(星期一)正午12時。

長實、越地先後擬有意收購

據傳媒今年7月報道，恒大正招標放售中國恒大中心，當時市場估值約90億元，長江實業集團(1113)有份入標競投，惟最終未有達成交易。及至本月中，物業再傳出遭債權人接管，該債務涉及以中國恒大中心作抵押以換取76億元貸款的融資。去年越秀地產(123)傳出價105億元收購，最終未有成事。

第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文指，物業位處維港海濱黃金商業地段，四通八達，既擁有標誌性的樓頂廣告牌，在灣仔/金鐘核心商業區中極為罕 有。配合未來灣仔海濱新發展、灣仔政府合署搬遷及金鐘廊重建等計劃，加上鄰近多幢知名甲級商廈，預料物業未來潛力將進一步提升。

他又指，參照恒基地產(012)2017年投得的美利道項目，呎價約為5萬元，而另一個於去年投得的中環海濱3號用地，則以呎價約3.1萬元成交。今次標售物業，座擁全海景及三面單邊樓面，可作長遠投資或考慮重建。

物業擁有27 樓層，政府批則總面積約34.54萬方呎，內含寫字樓大堂、商 店、主席樓層，寫字樓層每層面積介乎1.2萬至1.4萬方呎。物業同時提供55 個車位；物業上方設置港島商業區中最大型的LED樓頂廣告牌(與夏慤大廈之樓頂廣告牌相連)

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