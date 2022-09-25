內房危機｜中國恒大中心遭接管 下月標售

持續受債務危機影響的中國恒大集團(3333)，據第一太平戴維斯表示，已獲委任為獨家代理，承接管人安邁企業諮詢委託，公開招標出售恒大位於灣仔的中國恒大中心全幢物業，現以現狀連租約出售，截標日期為今年10月31日(星期一)正午12時。

長實、越地先後擬有意收購

據傳媒今年7月報道，恒大正招標放售中國恒大中心，當時市場估值約90億元，長江實業集團(1113)有份入標競投，惟最終未有達成交易。及至本月中，物業再傳出遭債權人接管，該債務涉及以中國恒大中心作抵押以換取76億元貸款的融資。去年越秀地產(123)傳出價105億元收購，最終未有成事。

第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文指，物業位處維港海濱黃金商業地段，四通八達，既擁有標誌性的樓頂廣告牌，在灣仔/金鐘核心商業區中極為罕 有。配合未來灣仔海濱新發展、灣仔政府合署搬遷及金鐘廊重建等計劃，加上鄰近多幢知名甲級商廈，預料物業未來潛力將進一步提升。

他又指，參照恒基地產(012)於2017年投得的美利道項目，呎價約為5萬元，而另一個於去年投得的中環海濱3號用地，則以呎價約3.1萬元成交。今次標售物業，座擁全海景及三面單邊樓面，可作長遠投資或考慮重建。

物業擁有27 樓層，政府批則總面積約34.54萬方呎，內含寫字樓大堂、商 店、主席樓層，寫字樓層每層面積介乎1.2萬至1.4萬方呎。物業同時提供55 個車位；物業上方設置港島商業區中最大型的LED樓頂廣告牌(與夏慤大廈之樓頂廣告牌相連)。