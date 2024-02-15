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財經
2024-02-15 13:35:00

內房危機｜五大國有銀行據報已對接逾8200個白名單項目

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內房危機｜五大國有銀行據報已對接逾8200個白名單項目

內房危機｜五大國有銀行據報已對接逾8200個白名單項目

內地自去年末，已傳出監管當局在擬定「內房白名單」，允許商業銀行為部分符合條件的內房提供貸款。最新內地媒體報道，內地五大國有銀行，正積極部署落實城市房地產融資協調機制，目前對接逾8,200個項目。

香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖）

五大國有行傳已對接逾8200個內房項目

《中新社》報道，按照公開訊息披露，工商銀行（1398）、農業銀行（1288）、中國銀行（3988）、建設銀行（939）、交通銀行（3328）、郵儲銀行（1658）等六大國有銀行中，除了郵儲銀行未披露獲取、對接的清單項目外，5家銀行目前至少獲取及對接超過8,200個項目。

部分民營銀行亦指跟進「白名單」項目

根據工行、農行、中行、建行、交行五大國行最新披露，收到來自各地方的房地產融資「白名單」項目已超過8,000個。交行截至2月13日為止，已收到1,442個項目，並已對部分批出貸款。

農行稱，已累計對接協調機制項目2,700餘個；建行表示，自1月底收到首批名單以來，已對接項目2,000多個；中行指，已推進超過110個項目的審批工作，合計金額約550億元；工行指，已對接2000餘個項目，並率先實現對多個城市多個項目的貸款投放；郵儲行稱，積極對接協調機制推送主辦行項目，共覆蓋河南、四川、廣西等10個省份，融資金額57億元，並已在河南、廣西、貴州、大連等省區市落地項目。

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部分民營銀行亦於新年期間，公布跟進「白名單」項目的最新情況，包括興業銀行、光大銀行、招商銀行等。

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