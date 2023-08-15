內房危機｜傳內地多個城市擬降二套房首付比例下限　國統局：內房市場處調整階段

上月24日，中央政治局會議提出「適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱」以來，多地積極研究調整限購、限售等限制性政策。內媒報道，福州、廈門、成都、瀋陽等多個城市，擬於近日調整優化限購政策，降低二套房首付比例下限。限購取消後，當地首套、二套房最低首付比例可進一步降至20%、30%，有望激活剛性和改善性住房需求，提升房地產市場交易活躍度；後續亦有其他優化政策出台。

國統局：內房市場處調整階段

對於近期內房龍頭碧桂園（2007）臨近破產邊緣，國統局發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉稱，目前房地產市場總體處於調整階段，部分房企經營遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務風險有所暴露，影響市場預期，但要看到這些問題是階段性的，隨市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場政策調整優化，房企風險有望逐步得到化解。

付凌暉表示，近期北上廣深一線城市密集發聲，表示要支持和更好滿足剛性、改善性住房需求，同時部分二三線城市也在出台新的房地產調控政策，各地房地產政策調整優化有助於提振市場信心；他又認為，隨經濟恢復向好，居民收入增加，房地產市場優化政策顯效，居民住房消費和房企投資意願有望逐步改善。