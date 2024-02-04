內房危機｜傳房地產「白名單」出爐 碧桂園30項目上榜

有指碧桂園確認已獲批進入「白名單」的專案超過30個。(資料圖片)

內地近日傳首批房地產項目「白名單」相繼出爐，內地媒體引述碧桂園(2007)相關人士表示，在首批房地產專案「白名單」落地後，碧桂園迅速行動，對符合要求的項目進行申報，目前確認已獲批進入「白名單」的專案超過30個，其中涉及河南、湖北、四川、山東、重慶等地的多個項目。

據悉，接下來碧桂園進入「白名單」的相關項目獲得融資支持，有助於緩解當前所面臨的資金壓力，推動保交付、資產盤活，提升項目可持續經營能力。

旭輝 18 項目獲批 分布多地

同時，旭輝集團(884)確認已有18個項目獲批進入「白名單」，項目分布在重慶、昆明、北京、天津、太原、武漢、洛陽、溫州、南寧等城市。旭輝方面指，公司在其他城市多個符合要求專案，也有望陸續進入名單中。